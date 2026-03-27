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본문 요약

100여 년 전, 한반도를 뒤덮은 만세의 함성 속에는 언어가 다른 이들의 헌신도 섞여 있었다.

일제의 총칼 아래 신음하던 조선의 비극을 차가운 금속 활자와 카메라 셔터에 담아 전 세계로 타전했던 '증언자들'.

이번 전시는 3·1운동과 한강 이남 최초의 만세운동인 '군산 3·5만세운동'의 전개 과정을 살피는 동시에 일제의 탄압 실상을 기록해 국제사회에 고발한 이방인들의 활동에 초점을 맞췄다.

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정의와 평화에 국경은 없었다··· 군산서 만나는 ‘3·1운동 조력자들’

입력 2026.03.27 10:02

군산 3·1운동기념관, 31일부터 기획전 ‘국경을 넘은 증언’ 개최

군산 3·1운동100주년기념관 기획전시 ‘국경을 넘은 증언-3·1운동을 세계에 전한 외국인들’ 포스터.

군산 3·1운동100주년기념관 기획전시 ‘국경을 넘은 증언-3·1운동을 세계에 전한 외국인들’ 포스터.

100여 년 전, 한반도를 뒤덮은 만세의 함성 속에는 언어가 다른 이들의 헌신도 섞여 있었다. 일제의 총칼 아래 신음하던 조선의 비극을 차가운 금속 활자와 카메라 셔터에 담아 전 세계로 타전했던 ‘증언자들’. 국경을 넘어 정의와 평화의 편에 섰던 이들의 발자취가 전북 군산에서 재조명된다.

군산 3·1운동100주년기념관(기념관)은 오는 31일부터 7월 12일까지 기념관 2층 전시실에서 기획전시 ‘국경을 넘은 증언–3·1운동을 세계에 전한 외국인들’을 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 전시는 3·1운동과 한강 이남 최초의 만세운동인 ‘군산 3·5만세운동’의 전개 과정을 살피는 동시에 일제의 탄압 실상을 기록해 국제사회에 고발한 이방인들의 활동에 초점을 맞췄다. 당시 일제는 조선의 독립 열망을 철저히 은폐하려 했으나 선교사와 기자 등 조력자들은 목숨을 건 기록으로 세계 여론을 움직이는 마중물 역할을 했다.

전시는 총 3부로 구성됐다. 1부 3·1운동의 전국적 확산 과정을 시작으로 2부에서는 제암리 학살 사건을 알린 스코필드 박사와 독립선언서를 외신에 보도한 앨버트 테일러 등 조력자들의 긴박했던 활동상을 유물과 사진으로 소개한다. 3부에서는 군산 영명학교 등을 중심으로 전개된 3·5만세운동의 사료를 전시한다.

2019년 3·1운동 100주년을 기념해 설립된 기념관은 항거의 현장이었던 영명학교 터(군산시 구암동)에 있으며, 3층 체험장에서는 독립선언서 전달 등 가족 단위 프로그램도 운영 중이다.

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