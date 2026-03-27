현대로템 ‘중동형 K2 전차’ 실물 최초 공개

출하식서 성능개선 부품 5종도 공개…“폭염에 특화”

현대로템이 개발 중인 ‘중동형 K2 전차(K2ME)’ 실물을 처음 공개했다.

현대로템은 지난 26일 경남 창원공장에서 중동형 K2 전차 출하식에서 플랫폼 실물을 선보였다고 27일 밝혔다. 중동형 K2 전차는 중동 지역의 고온 환경을 고려해 약 50도까지 올라가는 폭염 속에도 안정된 임무 수행이 가능한 수출형 모델이다.

이날 행사에는 냉각 하우징, 파워팩 방열기, 포탑 보조 냉방장치, 유압유 냉각장치, 유연 소재 연료탱크 등 중동형 K2 전차에 새로 들어간 성능 개선형 부품 5종도 전시됐다.

중동형 K2 전차에는 기존보다 냉각 효과가 올라간 방열기와 외부 공기를 흡입해 엔진 냉각수의 기능을 유지하는 냉각 하우징이 장착된다. 포탑에는 내부에 차가운 공기를 공급해 전장품의 기능을 유지하고 승무원에게 쾌적한 탑승 환경을 제공하는 포탑 보조 냉방장치가 들어간다.

냉각 용량이 늘어난 유압유 냉각장치도 중동형 K2 전차에 탑재된다. 이 장치는 전차의 부드러운 주행과 자세 제어에 핵심 역할을 하는 유기압 현수장치가 고온에서도 원활하게 작동되도록 돕는다. 새로 개발된 유연 소재 연료탱크는 사막의 모래 지형을 고려해 높은 탄성과 방진 성능을 갖췄을 뿐만 아니라 용량도 더 늘어났다. 고온 환경에 특화된 포수 보조 조준경을 포함한 각종 전장품도 이미 개발이 완료된 상태다.

이용배 현대로템 대표는 “전 세계 안보 환경이 빠르게 변화하는 상황에서 중동시장 수출을 목표로 추진된 이번 연구개발 성과는 K방산의 글로벌 경쟁력을 한층 강화하는 데 이바지할 것”이라며 “앞으로도 정부와 군, 협력 기업들과 함께 긴밀히 협의하며 대한민국 방위산업의 경쟁력을 높이도록 기여하겠다”고 밝혔다.