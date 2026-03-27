작년 보험사 대출채권 3조 넘게 증가…연체율 소폭 상승

지난해 보험사들의 대출채권 잔액이 전분기보다 3조8000억원 증가한 가운데 부실채권비율도 상승한 것으로 나타났다.

27일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 12월 말 보험회사 대출채권 현황’에 따르면 보험회사의 지난해 말 기준 대출채권 잔액은 265조2000억원으로 전분기 대비 1.5% 늘었다.

특히 기업대출 잔액 증가폭이 컸다. 가계대출 잔액은 134조원으로 전분기보다 7000억원(0.5%) 늘었고, 기업대출 잔액은 131조2000억원으로 3조2000억원(2.5%) 증가했다.

지난해 12월 말 보험사들의 대출채권 연체율은 0.84%로 전분기 대비 0.03%포인트 상승했다. 가계대출 연체율은 0.84%로 전분기 대비 0.01%포인트 하락했으나, 기업대출 연체율은 0.83%로 0.04%포인트 상승했다.

같은 기간 부실채권비율도 1.03%로 전분기 대비 0.05%포인트 상승했다. 가계대출 부실채권비율은 0.67%로 전분기와 동일했고, 기업대출 부실채권비율은 1.21%로 0.08%포인트 상승했다.

금감원 관계자는 “지난해 12월 보험회사의 연체율 등은 대내외 경기변동성 확대 및 경기회복 지연 등으로 전분기 대비 다소 상승했다”며 “향후 부실 확대 가능성 등에 대비해 보험회사의 손실흡수능력 확충 및 자산건전성 관리 강화를 지도할 예정”이라고 말했다.