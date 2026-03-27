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[속보]이재명 정부 부동산 정책 긍정률 51%···13년 만에 50% 넘겼다

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본문 요약

이재명 대통령 국정 지지율이 65%를 기록했다는 한국갤럽 여론조사 결과가 27일 나왔다.

이재명 정부의 부동산 정책에 대한 긍정 답변율은 51%로 집계돼 2013년 이후 처음으로 50%를 넘겼다.

한국 갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 진행해 이날 공개한 여론조사에서 이 대통령 직무 수행에 대한 긍정 평가는 65%로 나타났다.

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[속보]이재명 정부 부동산 정책 긍정률 51%···13년 만에 50% 넘겼다

입력 2026.03.27 10:30

수정 2026.03.27 10:42

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  • 이유진 기자

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이 대통령 지지율, 최고치 대비 2%p 하락한 65%

이재명 대통령이 지난 24일 오전 청와대에서 열린 11회 국무회의에 참석해 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 24일 오전 청와대에서 열린 11회 국무회의에 참석해 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령 국정 지지율이 65%를 기록했다는 한국갤럽 여론조사 결과가 27일 나왔다. 이 대통령 국정 지지율은 5주 연속 상승하며 직전 주 조사에서 취임 후 가장 높은 67%를 기록했는데 이보다 2%포인트 하락한 수치다. 이재명 정부의 부동산 정책에 대한 긍정 답변율은 51%로 집계돼 2013년 이후 처음으로 50%를 넘겼다.

한국 갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 진행해 이날 공개한 여론조사에서 이 대통령 직무 수행에 대한 긍정 평가는 65%로 나타났다.

앞서 같은 조사에서 이 대통령 지지율은 지난 2월 첫째주 58% 지지율에서 63%(2월 둘째주), 64%(넷째주), 65%(3월 첫째주), 66%(둘째주), 67%(셋째주)로 5주 연속 상승세를 보인 바 있다.

부정 평가는 24%로 전주 대비 1%포인트 하락했다. 의견 유보는 10%였다.

직무수행 긍정 평가 이유로는 ‘경제·민생’(17%)이 가장 많이 꼽혔다. ‘전반적으로 잘한다’(10%), ‘외교’, ‘부동산 정책’(각 8%) 등이 뒤를 이었다. 부정 평가 이유는 ‘경제·민생·고환율’(17%), ‘외교’, ‘부동산 정책’, ‘도덕성 문제·자격 미달’(각 7%)순이었다.

이 대통령의 지난 1~3월 평균 직무 수행 긍정률은 62%로, 이는 김영삼 전 대통령 83%, 문재인 전 대통령 73% 다음으로 역대 대통령 중 세 번째로 높았다.

한국갤럽은 특히 “무엇보다 부동산 정책 긍정론이 지난 12월 24%에서 이달 51%로 크게 늘었다”며 “대통령의 거듭된 부동산 정상화 의지 표명에 유권자들이 호응한 것으로 보인다”고 했다. 부동산 정책 긍정률이 50%를 웃돌기는 2013년 이후 처음이다.

윤석열 정부는 2022년 8월부터 1년간 부동산 정책 긍정률이 30% 안팎이었으나, 이후 하락해 2024년 11월 17%로 끝났다. 문재인 정부 부동산 정책 긍정률 최고치는 출범 초기인 2017년 8월 44%에서 최저치는 2021년 9월 6%로 집계됐다.

한국갤럽은 또 3개월 전과 비교하면 경제·인사 긍정론도 각각 10%포인트 늘었고, 노동 정책 긍정 평가도 지난 12월 43%에서 3월 48%로 호전됐다고 밝혔다. 다만 대북 정책 긍정 여론은 지난 12월 44%에서 3월 37%로 하향했다.

아울러 이재명 정부 출범 후 9개월 주요 분야별 정책 긍정 평가는 외교 61%, 경제 58%, 복지 55%, 부동산·노동·인사 50% 내외, 대북 37% 순으로 나타났다.

이 밖에 정부의 중동 사태 대응에 대해선 ‘잘하고 있다’는 응답이 54%, ‘잘못한다’는 응답이 19%로 집계됐다.

정당 지지도는 더불어민주당 46%, 국민의힘 19%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 등 기타 정당 각 1%, 무당층 27%로 집계됐다.

이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 12.6%다. 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화 조사원이 인터뷰하는 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지나 한국갤럽 홈페이지를 참고하면 된다.

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