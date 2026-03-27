‘기름값 2000원 돌파’ 압박에 밤새 이어진 주유소 대기줄···“자전거 출퇴근 고민”

다음달 9일까지 ℓ당 최대 210원 인상 전망 “가격 크게 오를 것 감안해 미리 가득 주유” 지자체, 물가 안정·유통 점검 등 대응 착수

27일 0시를 앞두고 휘발유 가격 인상이 예고되자 대전 도심 곳곳의 주유소에는 차량 행렬이 도로 끝까지 길게 늘어섰다. 운전자들은 조금이라도 저렴한 가격에 주유하기 위해 서둘러 주유소로 몰려들며 긴 대기 줄이 이어졌다.

전날 주유소를 찾은 시민들은 “가격이 크게 오를 것을 감안해 미리 가득 채우러 왔다” “경유 60ℓ를 넣었는데 ℓ당 500원 오른다고 보면 3만원 정도 절약해 치킨값을 벌었다” “운전이 생업이라 타격이 커 선제적으로 주유하러 왔다”는 등 반응을 보였다. 일부는 “밤새 줄이 도로까지 이어질 정도로 혼잡하다” “당분간 전기자전거로 출퇴근을 고민 중”이라고 했다.

이 같은 현상은 전날 정부가 27일부터 다음달 9일까지 정유사의 석유제품 공급가에 적용하는 ‘2차 석유 최고가격’을 발표한 데 따른 것이다. 정부의 유류세 인하 조치에도 소비자들이 휘발유와 경유 모두 ℓ당 2000원 안팎의 가격을 부담하게 될 것으로 예상된다.

산업통상부가 발표한 2차 최고가격 지정안에 따르면 ℓ당 가격은 보통 휘발유 1934원, 자동차용 경유 1923원, 실내 등유 1530원이다. 이는 1차 최고가격(휘발유 1724원·경유 1713원·등유 1320원)보다 각각 210원씩 인상된 수준이다.

이번 현상은 이달 초 중동 정세 불안으로 국제유가가 급등했을 당시와 유사한 모습으로, 약 3주 만에 재현됐다.

지자체도 대응에 나섰다.

충남 보령시는 중동 지역 긴장 장기화에 따른 고유가·고환율 상황이 지역경제에 미치는 영향을 최소화하기 위해 선제적 대책 마련에 착수했다. 보령시는 생활물가와 지역경제 전반에 대한 영향을 점검하고 소비자 부담 완화를 위한 맞춤형 지원책을 추진하기로 했다.

주요 대책으로는 체감물가 모니터링, 주유소 가격 담합 및 에너지 유통 불공정행위 점검, 취약계층 생활안정 지원, 농·어업용 면세유 및 유류비 부담 완화, 물류 차질에 따른 수급 안정성 점검 등이 포함됐다.

특히 유가 상승에 따른 관광객 감소와 내수 침체 우려에 대응하기 위해 지역화폐 발행, 중소기업 물류보조금 및 경영안정자금 지원 등 민생경제 보호 대책도 병행할 계획이다.

충남 아산시는 중동 지역 위기 장기화로 인한 소비심리 위축 등 대외경제 불확실성에 선제적으로 대응하기 위해 지역화폐 ‘아산페이’ 20% 특별할인을 시행하고 있다. 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인을 지원하기 위함이다.

민생물가 분야에서는 착한가격업소 확대를 지속 추진하는 한편, 상반기 중 활성화 지원사업도 준비하고 있다. 생활물가에 대해서는 상시 모니터링 체계를 강화해 시민 체감 부담을 낮춘다는 방침이다.

기업 지원도 병행한다. 수출기업의 애로사항을 지속적으로 파악하고 해외물류비 지원사업을 통해 물류비 부담 완화에 나서고 있다.

충남 홍성군도 지역경제 활성화를 위해 소비 촉진 정책에 나섰다.

홍성군은 다음달 10% 할인율이 적용된 ‘홍성사랑상품권’을 총 37억원 규모로 발행할 예정이다. 발행액은 지류형 2억원, 모바일형 35억원으로 구성되며 개인별 구매 한도는 월 50만원이다. 이는 이달 발행액 20억원(지류 2억원·모바일 18억원)보다 17억원 늘어난 수치다.

이번 발행은 연간 규모 확대 흐름의 일환이다. 올해 총 발행액은 440억원(지류 30억원·모바일 410억원)으로, 지난해 326억원보다 114억원 증가했다.