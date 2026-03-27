부산시 국제금융센터지수 23위··· 핀테크지수는 16위로 6단계 껑충

부산시가 영국의 컨설팅그룹 지옌(Z/Yen)이 발표한 ‘국제금융센터지수(GFCI 39)에서 23위를 차지했다.

부산시는 세계 주요 도시의 금융 경쟁력을 측정하는 지수인 ‘국제금융센터지수’ 평가에서 전세계 120개 금융도시 중 23위를 기록했다고 27일 밝혔다. 부산시에 따르면 23위는 2014년 이후 최고 성적이다. 아시아에서는 홍콩, 싱가포르, 상하이, 두바이, 도쿄 등에 이어 10위를 차지했다.

부산시는 이번 순위가 부산국제금융센터(BIFC) 3단계 준공과 기업 성장·산업혁신 정책 펀드 확충, 글로벌 해운 중개사(클락슨)·해양 금융 특화 자산운용사(워터라인) 개소 등, 금융생태계 조성 노력이 긍정적인 영향을 미친 것으로 본다.

부산은 부산은 ‘핀테크 지수’에서도 전 세계 116개 금융도시 중 16위를 기록하며 이전보다 6단계 상승했다. 국내 최초 조각투자 유통 전담 거래소(KRX 컨소시엄) 유치 등에 따른 것으로 풀이된다.

부산시 관계자는 “해양과 디지털 금융을 기반으로 지속적인 차별화 전략으로 2030년까지 글로벌 20위, 아시아 5위권 금융도시로 도약하겠다”고 말했다.