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정청래 “선거에 해 끼치는 가벼운 언행, 엄중 조치”…지방선거 낙관론 경계

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정청래 더불어민주당 대표가 27일 "모든 선거는 다 어렵다"며 "선거에 해를 끼치는 가벼운 언행, 오버하는 말에 대해 엄중하게 조치할 것"이라고 말했다.

정 대표는 이날 세종시 아름동 민주당 세종시당에서 열린 최고위원회의에서 "지금 대통령 지지율도 고공행진이고 당 지지율도 상당히 높다"며 "그러다 보니 일부 후보들이나 당에서 해이한 마음으로 마치 선거가 쉬운 것처럼, 다 이길 것처럼 생각하는 경향이 없지 않다"고 말했다.

정 대표는 "당대표로서 그런 언행을 할 경우에는 엄중한 조치를 하겠다"며 "절실한 마음으로 선거에 임해야 한다. 쉬운 선거는 없다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정청래 “선거에 해 끼치는 가벼운 언행, 엄중 조치”…지방선거 낙관론 경계

입력 2026.03.27 10:41

수정 2026.03.27 11:11

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  • 김한솔 기자

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정청래 더불어민주당 대표가 27일 세종시 아름동 민주당 세종시당에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 27일 세종시 아름동 민주당 세종시당에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 27일 “모든 선거는 다 어렵다”며 “선거에 해를 끼치는 가벼운 언행, 오버하는 말에 대해 엄중하게 조치할 것”이라고 말했다. 6·3 지방선거를 2개월여 앞두고 당내에서 커지는 낙관론을 경계한 것으로 풀이된다.

정 대표는 이날 세종시 아름동 민주당 세종시당에서 열린 최고위원회의에서 “지금 대통령 지지율도 고공행진이고 당 지지율도 상당히 높다”며 “그러다 보니 일부 후보들이나 당에서 해이한 마음으로 마치 선거가 쉬운 것처럼, 다 이길 것처럼 생각하는 경향이 없지 않다”고 말했다.

정 대표는 “당대표로서 그런 언행을 할 경우에는 엄중한 조치를 하겠다”며 “절실한 마음으로 선거에 임해야 한다. 쉬운 선거는 없다”고 말했다. 그는 “모든 선거는 다 어렵다”며 “끝날 때까지 끝난 게 아니다”고 강조했다.

정 대표는 “항상 국민의 눈높이에 맞게 절실하고 간절한 마음으로 낮고 겸손한 자세로 선거에 임해 주실 것을 당대표로서 부탁드린다”고 말했다.

최근 여당 내에서는 이재명 대통령 국정 지지율 및 당 지지율 상승이 지속되고, 보수세가 강한 대구 지역에서도 김부겸 전 국무총리 출마에 대한 긍정 여론이 높아지자 지방선거 압승에 대한 기대감이 커지고 있다.

한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 조사해 이날 발표한 여론조사 결과 민주당 지지율은 46%, 국민의힘 19%로 나타나는 등 민주당과 국민의힘 간 격차는 27%포인트 차로 벌어졌다.

박지원 의원은 지난 25일 MBC <뉴스외전> 인터뷰에서 선거 판세에 대해 “현재 광주·전남이 통합돼서 16개 광역시인데 어쩌면 경북만 어렵지 않을까 저는 그렇게 본다”며 “(경북을 제외하고) 저는 15 대1 스코어가 나올 것으로 예측한다”고 말했다.

한국갤럽 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 12.6%다. 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화 조사원이 인터뷰하는 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지나 한국갤럽 홈페이지를 참고하면 된다.

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