정청래 “선거에 해 끼치는 가벼운 언행, 엄중 조치”…지방선거 낙관론 경계

정청래 더불어민주당 대표가 27일 “모든 선거는 다 어렵다”며 “선거에 해를 끼치는 가벼운 언행, 오버하는 말에 대해 엄중하게 조치할 것”이라고 말했다. 6·3 지방선거를 2개월여 앞두고 당내에서 커지는 낙관론을 경계한 것으로 풀이된다.

정 대표는 이날 세종시 아름동 민주당 세종시당에서 열린 최고위원회의에서 “지금 대통령 지지율도 고공행진이고 당 지지율도 상당히 높다”며 “그러다 보니 일부 후보들이나 당에서 해이한 마음으로 마치 선거가 쉬운 것처럼, 다 이길 것처럼 생각하는 경향이 없지 않다”고 말했다.

정 대표는 “당대표로서 그런 언행을 할 경우에는 엄중한 조치를 하겠다”며 “절실한 마음으로 선거에 임해야 한다. 쉬운 선거는 없다”고 말했다. 그는 “모든 선거는 다 어렵다”며 “끝날 때까지 끝난 게 아니다”고 강조했다.

정 대표는 “항상 국민의 눈높이에 맞게 절실하고 간절한 마음으로 낮고 겸손한 자세로 선거에 임해 주실 것을 당대표로서 부탁드린다”고 말했다.

최근 여당 내에서는 이재명 대통령 국정 지지율 및 당 지지율 상승이 지속되고, 보수세가 강한 대구 지역에서도 김부겸 전 국무총리 출마에 대한 긍정 여론이 높아지자 지방선거 압승에 대한 기대감이 커지고 있다.

한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 조사해 이날 발표한 여론조사 결과 민주당 지지율은 46%, 국민의힘 19%로 나타나는 등 민주당과 국민의힘 간 격차는 27%포인트 차로 벌어졌다.

박지원 의원은 지난 25일 MBC <뉴스외전> 인터뷰에서 선거 판세에 대해 “현재 광주·전남이 통합돼서 16개 광역시인데 어쩌면 경북만 어렵지 않을까 저는 그렇게 본다”며 “(경북을 제외하고) 저는 15 대1 스코어가 나올 것으로 예측한다”고 말했다.

한국갤럽 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 12.6%다. 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화 조사원이 인터뷰하는 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지나 한국갤럽 홈페이지를 참고하면 된다.