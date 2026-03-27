‘지역 청년의 금융자립 돕는다’···대구, ‘청년 재무클리닉’ 사업 추진

대구시는 지역 청년들의 금융 역량을 강화하고 안정적인 자산 형성을 돕기 위해 ‘청년 재무클리닉’ 사업을 추진한다고 27일 밝혔다.

대구시는 최근 청년층의 금융·부동산 사기 피해가 커지고 부채가 증가하는 사례가 많아, 이들이 올바른 재무 습관을 기르고 스스로 미래를 설계할 수 있도록 돕기 위해 사업을 마련했다.

우선 ‘금융교육’은 3단계로 나눠 진행된다. 기초 과정은 저축·생활경제·신용 등 필수 금융 지식을 다룬다. 심화 과정은 청년층의 관심도가 높은 주식과 투자, 재무설계 등 실생활과 밀접한 주제에 대해 전문 강사진이 강의를 진행한다.

본인의 재무 현황을 객관적으로 파악하고 건강한 금융 습관을 기를 수 있는 실습 과정도 진행된다.

대구시는 자산 형성 방향을 잡지 못해 고민하는 청년이나 부채 및 재무 상태 악화로 어려움을 겪는 청년들을 위해 ‘1대 1 맞춤 재무상담’도 지원한다. 전문가와의 심층 상담을 통해 개별 상황에 맞는 구체적인 해결책과 올바른 금융 생활의 방향성을 제시할 예정이다.

올 하반기에는 청년 금융생활의 실태와 금융정책에 대해 논의하는 자리인 ‘재무 토크콘서트’가 열린다.

시는 현장 교육 참여가 어려운 청년들을 위해 금융지식을 담은 온라인 영상 등 다양한 콘텐츠를 제작해 제공할 계획이다. 신청 방법 등 자세한 사항은 대구청년커뮤니티포털(젊프) 및 대구시청년센터 누리집을 통해 확인할 수 있다.

박윤희 대구시 청년여성교육국장은 “이번 사업을 통해 청년들이 막막해하는 금융 문제를 전문가와 함께 풀어감으로써 지역 청년들이 경제적으로 단단하게 자립할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.