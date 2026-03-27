‘노벨상 13명’ 배출한 미국 명문대에 한기대 학생 합격 눈길

한국기술교육대 박태경씨 미국 텍사스대 오스틴 진학 5년간 3억원 장학금 수혜도

한국기술교육대 경영학부 출신 졸업생이 서울대 석사를 거쳐 미국 명문 주립대로 꼽히는 텍사스대 오스틴 박사과정에 합격해 눈길을 끌고 있다.

27일 한국기술교육대에 따르면 미국 텍사스대 오스틴은 노벨상 수상자 13명을 배출한 세계적 대학으로 경영학을 비롯해 공학, 과학, 경제학, 정책학, 행정학 등 다양한 분야에서 최고 수준의 연구 역량을 인정받고 있다. 특히 오스틴 지역은 오라클, 테슬라, 델 등 글로벌 빅테크 기업이 밀집한 ‘실리콘 힐스’로 불리며 혁신 생태계의 중심지로 평가된다.

미국 텍사스대 오스틴 합격 주인공은 한국기술교육대 경영학부 18학번 박태경씨(26)다. 박씨는 학부 졸업 후 서울대 일반대학원 경영학과 석사과정에 진학해 지난달 졸업했다. 이는 한국기술교육대 경영학부 설립 이후 첫 서울대 석사 진학 사례다. 지난해 Temple대학 진학자에 이어 두 번째로, 미국 명문대 박사과정 합격생을 배출하게 됐다.

박씨는 텍사스대 오스틴 경영학 박사과정(Management·경영전략)에 합격했으며 5년간 총 3억원 규모의 장학금도 지원받는다.

그는 석사과정에서 전략 및 국제경영을 전공했으며 학부 재학 중에는 독일 알렌대에서 1년간 교환학생으로 공부하며 영어 실력을 키웠다. 또한 KCI 등재 학술지 논문 게재, 학술대회 발표, 다양한 리서치 프로젝트 참여 경험 등을 쌓으며 연구 역량을 강화했다.

박씨는 “대학에서 제공한 다양한 장학제도 덕분에 학업에 집중할 수 있었고 교수진과의 프로젝트 경험이 서울대 석사과정에서도 자신감을 갖는 데 큰 도움이 됐다”며 “첨단 기술 발전이 기존 경영 전략 이론을 어떻게 확장하고 어떤 한계를 드러내는지 연구하고 싶다”고 말했다. 이어 “학위를 성공적으로 마치고 연구중심 대학에서 의미 있는 학문적 기여를 하는 것이 목표”라고 덧붙였다.

김태형 지도교수는 “박태경 학생은 혁신적 연구와 실무 프로젝트를 병행해온 연구소의 핵심 인재로, 이번 성과가 매우 자랑스럽다”고 말했다.

유길상 총장은 “박태경 학생은 학생을 가장 크게 성장시키는 대학이라는 한국기술교육대의 교육 성과를 보여주는 대표적 사례”라고 했다.