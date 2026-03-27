‘수성’ 민주당 문전성시···국힘·조국혁신당·진보당 ‘인물난’ 속 반전 모색

전북특별자치도 출범 후 첫 지선···여권 독주냐 야권 견제냐 ‘분수령’

6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거가 70여 일 앞으로 다가오면서 전북 선거 열기가 달아오르고 있다. 전북특별자치도 출범 이후 처음 치러지는 이번 선거는 향후 지역 권력 지형을 재편할 분수령이 될 것으로 보인다.

그러나 선거판 온도는 정당별로 뚜렷하게 엇갈린다. 더불어민주당에는 ‘경선 승리가 곧 당선’이라는 지역 정치 구조 속에 출마자가 몰리는 반면 국민의힘과 조국혁신당, 진보당 등은 후보조차 채우기 어려운 ‘인물난’에 직면해 있다. 경쟁의 과열과 공백이 동시에 나타나는 기형적 구도다.

민주당은 사실상 ‘본선보다 치열한 경선’ 국면에 들어섰다. 도지사 선거는 김관영 현 지사의 재선 도전에 안호영(완주·진안·무주), 이원택(군산·김제·부안) 의원이 가세하며 3파전으로 압축됐다.

시장·군수 선거 역시 다수 후보가 몰리며 과열 양상을 보이고 있다. 전주·익산 등 주요 도시에서는 현직 단체장과 도의원 출신 간 재대결 구도, 여기에 ‘세대교체’를 내건 신진 주자까지 가세해 경쟁이 복잡하게 얽혀 있다.

후보들은 ‘전북특별자치도 안착’, ‘새만금 예산 복원’, ‘RE100 기업 유치’ 등을 공통 공약으로 제시하며 중앙 정치와의 연결성을 강조하고 있다. ‘힘 있는 여당 후보론’을 앞세운 전형적인 전략이다. 다만 정책 차별성보다는 인물 경쟁에 치우치고 있다는 지적도 나온다.

국민의힘은 전북을 ‘험지’로 규정하면서도 견제론을 전면에 내세우고 있다. 도지사 후보로 김광종 출마 예정자가 활동 중이지만 당내에서는 조배숙 의원 등 중진 차출론이 끊이지 않는다. 뚜렷한 주자를 확정하지 못한 채 전략 부재 논란도 함께 제기된다.

이에 따라 국민의힘은 비례대표와 청년 인재 발굴에 무게를 두는 ‘우회 전략’을 병행하고 있다. 김경찬(전주), 노영진(군산) 등 청년 후보를 전면에 내세워 외연 확장을 시도하는 한편 중앙정부와의 협력 창구 역할을 할 실무형 인사 영입에도 공을 들이고 있다. 2022년 지방선거에서 확보한 비례대표 성과를 기반으로 의회 내 존재감을 확대하겠다는 계산이다.

조국혁신당은 민주당 독주 체제에 균열을 내겠다는 ‘제3지대’ 전략을 내세우고 있다. 임형택(익산), 김민영(정읍), 이주현(군산), 장영수·김갑수(장수), 유기상(고창) 위원장 등이 지역 밀착 행보를 이어가며 조직 기반을 다지고 있다. 임형택 위원장은 “민주당의 고인 물 정치를 타파하겠다”며 변화를 전면에 내세웠고 장영수 전 장수군수 등도 ‘교체’를 기치로 민심을 파고들고 있다. 그러나 전북 전역을 아우를 도지사급 인물 부재는 여전히 한계로 지적된다.

진보당은 ‘호남 대통합’과 정책 선명성을 앞세워 차별화를 시도하고 있다. 백승재 군산지역위원장이 도지사 출마를 선언했고 전주시장 선거에는 강성희 전 의원이 예비후보로 나서며 ‘민생 경제 회생’을 전면에 내걸었다. 오은미 전북도의원 역시 순창군수 후보로 나서며 지역 기반 확대에 나섰다. 노동·농민 조직을 기반으로 기초의원 선거부터 저변을 넓히겠다는 전략이다.

지역 정가에서는 이번 선거 역시 ‘구도 선거’로 귀결될 가능성에 무게를 두고 있다.

한 정치권 관계자는 “후보 등록이 임박할수록 야권의 인물난은 더 뚜렷해질 것”이라며 “중량감 있는 인물 영입이나 야권 간 연대가 이뤄지지 않는다면 민주당 중심의 일방적 구도가 반복될 가능성이 크다”고 말했다.