울산 바우처 택시 나이 제한 낮추니··· 등록 380% 늘고, 이용 81% ‘껑충’

울산시가 전국 특·광역시 중 처음으로 도입한 ‘고령자 바우처 택시’가 이용 연령 확대 이후 인기를 끌고 있다.

27일 울산시에 따르면 지난달 바우처 택시 이용 대상을 기존 만 85세에서 만 80세 이상으로 하향한 결과, 한 달만에 신규 이용자 2702명이 몰린 것으로 확인됐다. 이는 연령 확대 시행 전인 지난 1월(563명) 대비 380% 증가한 수치다.

새롭게 지원 대상에 포함된 80~84세 고령자의 인규 등록이 2332명에 달해, 지난달 전체 신규등록자의 86.3%를 차지했다. 지난해 2월부터 12월까지 85세이상 고령자 누적 등록 인원 2154명을 단 한 달만에 넘어섰다. 울산시는 해당 연령대 시민의 이동 지원 수요가 절실했던 것으로 본다.

이용객 수도 큰 폭으로 늘었다. 지난달 바우처 택시 이용 인원은 1684명으로 전월 대비 98% 늘었다. 총 이용 횟수도 4167건으로 81% 뛰었다.

울산시 관계자는 “연령 기준 완화가 실질적인 이동 불편 해소에 기여하고 있는 것으로 보인다”며 “차량을 늘리는 등 서비스 품질을 유지하는 데 집중하겠다”고 말했다.

한편, 울산시는 2022년 장애인을 시작으로 2025년 임산부와 영아(0~12개월), 85세 이상 고령자로 바우처 택시 지원 대상을 넓혔다. 지난달에는 고령자 기준을 80세 이상으로 완화했다.

의료목적으로 울산시 관내에서 월 최대 4회 이용 가능하며, 이용자 부담금은 기본요금 1000원(3㎞ 기준), 최대 4500원으로 일반택시 요금의 약 22% 수준이다.

이용 희망 시민은 울산교통약자이동지원센터를 통해 주민등록등본과 신분증 등 관련 서류를 제출하고 등록해야 한다.