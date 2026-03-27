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울산 바우처 택시 나이 제한 낮추니··· 등록 380% 늘고, 이용 81% ‘껑충’

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본문 요약

울산시가 전국 특·광역시 중 처음으로 도입한 '고령자 바우처 택시'가 이용 연령 확대 이후 인기를 끌고 있다.

한편, 울산시는 2022년 장애인을 시작으로 2025년 임산부와 영아, 85세 이상 고령자로 바우처 택시 지원 대상을 넓혔다.

지난달에는 고령자 기준을 80세 이상으로 완화했다.

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울산 바우처 택시 나이 제한 낮추니··· 등록 380% 늘고, 이용 81% ‘껑충’

입력 2026.03.27 11:16

수정 2026.03.27 11:17

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  • 김준용 기자

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울산시청 전경. 울산시 제공

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시가 전국 특·광역시 중 처음으로 도입한 ‘고령자 바우처 택시’가 이용 연령 확대 이후 인기를 끌고 있다.

27일 울산시에 따르면 지난달 바우처 택시 이용 대상을 기존 만 85세에서 만 80세 이상으로 하향한 결과, 한 달만에 신규 이용자 2702명이 몰린 것으로 확인됐다. 이는 연령 확대 시행 전인 지난 1월(563명) 대비 380% 증가한 수치다.

새롭게 지원 대상에 포함된 80~84세 고령자의 인규 등록이 2332명에 달해, 지난달 전체 신규등록자의 86.3%를 차지했다. 지난해 2월부터 12월까지 85세이상 고령자 누적 등록 인원 2154명을 단 한 달만에 넘어섰다. 울산시는 해당 연령대 시민의 이동 지원 수요가 절실했던 것으로 본다.

이용객 수도 큰 폭으로 늘었다. 지난달 바우처 택시 이용 인원은 1684명으로 전월 대비 98% 늘었다. 총 이용 횟수도 4167건으로 81% 뛰었다.

울산시 관계자는 “연령 기준 완화가 실질적인 이동 불편 해소에 기여하고 있는 것으로 보인다”며 “차량을 늘리는 등 서비스 품질을 유지하는 데 집중하겠다”고 말했다.

한편, 울산시는 2022년 장애인을 시작으로 2025년 임산부와 영아(0~12개월), 85세 이상 고령자로 바우처 택시 지원 대상을 넓혔다. 지난달에는 고령자 기준을 80세 이상으로 완화했다.

의료목적으로 울산시 관내에서 월 최대 4회 이용 가능하며, 이용자 부담금은 기본요금 1000원(3㎞ 기준), 최대 4500원으로 일반택시 요금의 약 22% 수준이다.

이용 희망 시민은 울산교통약자이동지원센터를 통해 주민등록등본과 신분증 등 관련 서류를 제출하고 등록해야 한다.

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