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본문 요약

박지원 더불어민주당 의원이 27일 유시민 작가의 이른바 ABC론이 당내에서 논란이 계속되는 것을 두고 "자꾸 분파적인 얘기에 귀를 기울이지 말고, 우리 당에서도 민감하게 반응하지 말자"고 말했다.

박 의원은 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 "유 작가가 현역 정치인도 아니고 민주당원도 아니고 한 사람의 자유로운 작가 생각으로 그러한 얘기를 하셨겠지만 현재 민주당 여권은 이재명 대통령이 원체 잘하고 계시지 않느냐"며 이같이 말했다.

박 의원은 "이재명 대통령의 성공을 위해서 우리가 단결할 때지, 분열의 길로 가서는 안 된다"며 "유 작가 본인도 그러한 의도가 없다고 했다고 하면 이 정도 선에서 덮어두는 것이 좋다고 생각한다"고 말했다.

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박지원, ABC론에 “민감하게 반응하지 말자…유시민도 이 정도 선에서 덮어두는 게 좋아”

입력 2026.03.27 11:19

  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유시민 작가가 지난 25일 유튜브 채널 <매불쇼> 방송에 출연해 발언하고 있다. <매불쇼> 방송 화면 갈무리

유시민 작가가 지난 25일 유튜브 채널 <매불쇼> 방송에 출연해 발언하고 있다. <매불쇼> 방송 화면 갈무리

박지원 더불어민주당 의원이 27일 유시민 작가의 이른바 ABC론이 당내에서 논란이 계속되는 것을 두고 “자꾸 분파적인 얘기에 귀를 기울이지 말고, 우리 당에서도 민감하게 반응하지 말자”고 말했다.

박 의원은 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 “유 작가가 현역 정치인도 아니고 민주당원도 아니고 한 사람의 자유로운 작가 생각으로 그러한 얘기를 하셨겠지만 현재 민주당 여권은 이재명 대통령이 원체 잘하고 계시지 않느냐”며 이같이 말했다.

박 의원은 “이재명 대통령의 성공을 위해서 우리가 단결할 때지, 분열의 길로 가서는 안 된다”며 “유 작가 본인도 그러한 의도가 없다고 했다고 하면 이 정도 선에서 덮어두는 것이 좋다고 생각한다”고 말했다. 그는 “우리는 다 뭉쳐서 단결해서 이 대통령의 성공을 돕고, 지방선거, 총선, 정권 재창출에 매진하는 것이 우리의 길”이라고 말했다.

한준호 의원은 이날 KBS 라디오 <전격시사>에 출연해 ABC론에 대해 “위험한 행위”라고 비판했다. 한 의원은 “물론 평론가로서 논리를 펼 수는 있겠지만 정치인이나 직접적인 거론을 통해서 구분 짓는 건 좀 위험한 행위가 아닌가 싶다”며 “평론은 평론의 영역에 머물러야지 이를 통해서 분열을 조장하는 것은 좀 바람직하지 않다”고 말했다.

그는 “이재명 정부 성공을 정말 바란다면 조금 더 절제되고 균형감 있는 언어가 필요하다고 생각한다”며 “그런 점에서 서로 좀 신중할 필요가 있지 않나 싶다”고 말했다.

앞서 유 작가는 유튜브채널 <매불쇼>에 출연해 여당 지지층과 정치인 등을 ABC로 구분해 분석했다. 유 작가는 이 중 자기 이익에 중점을 두고 이 대통령을 지지하는 정치인 등을 B그룹으로 언급하며 대통령 지지율이 하락하면 “B그룹이 제일 먼저 떨어져 나간다”고 말했다.

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