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본문 요약

대구시는 '신재생에너지 주택지원사업'을 추진한다고 27일 밝혔다.

이후 공단의 사업 승인을 받아 설비 설치를 완료하고 확인 절차를 거치면 보조금이 지급된다.

대구시는 2004년부터 지난해까지 총 4977가구에 재생에너지 설비 설치를 지원했다.

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대구, 신재생에너지 주택 설치비 지원···에너지 전환 속도

입력 2026.03.27 11:24

  • 백경열 기자

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대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 ‘신재생에너지 주택지원사업’을 추진한다고 27일 밝혔다.

이는 태양광·태양열·지열 등 재생에너지 설비를 설치하는 가구에 대해 정부(한국에너지공단 신재생에너지센터)와 지자체가 설치비 일부를 지원하는 사업이다.

대구시는 올해 보조금 2억9000만원을 확보했다. 보조금은 태양광(1㎾당 34만원·단독주택 기준)과 태양열(1㎡당 13만9000원), 지열(1㎾당 18만4000원) 발전 설치비용에 지원된다. 이는 태양광 3㎾ 기준 약 280가구가 혜택을 받을 수 있는 규모다.

올해 기준 태양광 3㎾ 설치 시 총비용 454만원 중 정부 보조금 165만원과 대구시 보조금 102만원을 지원받을 수 있을 전망이다. 이 경우 신청 가구는 187만원만 부담하면 된다.

사업 참여를 희망하는 시민은 설치 희망 주택에 적합한 에너지원을 선정해 한국에너지공단 그린홈 누리집에 공지된 참여기업과 설치 계약을 맺어야 한다. 이후 공단의 사업 승인을 받아 설비 설치를 완료하고 확인 절차를 거치면 보조금이 지급된다.

대구시는 2004년부터 지난해까지 총 4977가구에 재생에너지 설비 설치를 지원했다. 이 중 태양광 설비가 4669가구(93.8%)로 대부분을 차지했다.

이호준 대구시 에너지산업과장은 “이번 사업을 통해 시민들의 에너지 비용 부담을 줄이고 지역 에너지 자립도를 높일 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

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