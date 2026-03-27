이 대통령 “전쟁 걱정 없는 평화로운 한반도 만드는 일, 서해수호 영웅들이 남긴 사명”

이재명 대통령은 27일 “이제 우리의 책임은 분명하다”면서 “55인의 서해 수호 영웅들이 목숨으로 지켜낸 바다를 더 이상 분쟁과 갈등의 경계가 아니라 평화와 번영의 터전으로 전환하는 것”이라고 말했다. 이 대통령은 “전쟁 걱정 없는 평화로운 한반도를 만드는 일이야말로 서해 수호 영웅들이 우리에게 남긴 시대적 사명”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 국립대전현충원에서 열린 제11회 서해수호의 날 기념식에서 “싸울 필요가 없는 상태, 평화야말로 어렵지만 가장 확실한 안보”라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 기념사에서 “서해 수호 영웅들이 피와 땀으로 지켜낸 것은 단지 바다 위의 경계선이 아니었다”면서 “우리가 걱정 없이 누리고 있는 오늘의 일상이자, 후손들이 두려움 없이 꿈을 키울 수 있는 내일이었다”고 말했다. 이 대통령은 “대한민국 역사에서 공짜로 누린 봄, 저절로 주어진 평화는 없었다”면서 “서해는 그 사실을 뚜렷하게 증명하는 역사적 공간”이라고 말했다.

이 대통령은 “지금 이 순간에도 우리 해군과 해병대 장병들이 조국의 바다를 수호하고 있다”며 “우리의 해양경찰들도 불법조업 세력으로부터 국민의 삶과 나라의 경제를 지켜내고 있다”고 말했다. 이 대통령은 “평화가 밥이고, 평화가 민생”이라며 “굳건한 평화야말로 가장 값진 호국보훈”이라고 말했다.

이 대통령은 “강력한 국방력으로 우리 국민과 대한민국의 영토를 흔들림 없이 지켜내는 동시에, 전쟁 걱정 없는 평화로운 한반도를 만드는 일이야말로 서해 수호 영웅들이 우리에게 남긴 시대적 사명”이라고 했다. 이 대통령은 “대결과 긴장이 감돌던 서해의 과거를 끝내고 공동 성장과 공동 번영의 새 역사를 써 내려가는 일에 온 힘을 다하겠다”고 했다.

이 대통령은 “그날의 상처와 기억을 안고 살아가고 계신 참전 장병 여러분이 있기에 대한민국은 오늘도 굳건하다”면서 “국민주권정부는 여러분을 결코 외롭게 두지 않겠다. 반드시 기억하고, 기록하고, 합당하게 예우하겠다”고 밝혔다.

이 대통령과 배우자 김혜경 여사는 이날 기념식 참석에 앞서 대전현충원 전사자 묘역을 찾아 헌화하고 참배했다.

서해수호의 날은 제2연평해전(2002년)과 천안함 피격 및 연평도 포격전(2010년) 당시 전사한 장병들을 추모하기 위해 2016년 국가기념일로 지정됐다. 매년 3월 넷째주 금요일에 기념식이 개최된다. 이 대통령 취임 이후 열린 기념식은 이번이 처음이다.