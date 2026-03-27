영덕 풍력발전기 화재 완진됐지만 ‘안전 문제’에 현장 감식은 난항···경찰·노동당국 ‘수사 속도’

노동자 3명이 숨진 경북 영덕풍력발전기의 불이 사흘 만에 모두 꺼졌지만 현장 감식까지는 시일이 걸릴 전망이다.

27일 경찰과 소방 등에 따르면 경찰 및 소방당국, 고용노동부와 관계기관은 영덕풍력발전단지 내 풍력발전기의 화재 원인을 파악하기 위해 불이 난 발전기와 날개(블레이드)를 감식할 예정이다.

화재로 40ｍ 길이의 날개 3개는 모두 지상에 추락했다. 이 과정에서 일부 손상됐지만 모두 지상에 있어 당장 감식하는 데는 큰 어려움이 없는 상태다.

다만 발전기의 경우 여전히 지상 80ｍ 높이에 남아 있어 감식하는 데 어려움이 예상된다.

발전기를 지탱하는 기둥인 ‘타워’는 철강 소재로 이뤄져 있어 평상 시에는 내부 사다리를 타고 올라갈 수 있지만, 화재가 약 74시간 동안 지속되면서 안전을 장담할 수 없다.

이에 안전진단을 거쳐 타워구조물에 올라가거나 타워구조물을 철거한 뒤 감식하는 방안 등이 나오고 있다. 경찰은 철거에 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상되는 만큼 사고 현장 감식도 미뤄질 것으로 본다.

경찰과 소방당국 등은 풍력발전 운영사와 철거 시기, 감식 방안 등을 놓고 협의할 예정이다. 경찰은 감식을 통해 화재 당시 어떤 작업이 진행됐는지 등을 파악한다는 방침이다.

풍력발전단지 운영 책임자 등에 대한 수사는 속도를 내고 있다.

고용노동부 포항지청 중대재해수사과와 경북경찰청 중대재해수사계는 영덕풍력발전단지 운영사 관계자와 하청업체 대표 등을 상대로 조사 중이다.

노동당국은 산업안전보건법과 중대재해 처벌 등에 관한 법률을 근거로 사고 책임 구조를 확인하고 있다. 당국은 풍력발전 운영 주체인 영덕풍력발전㈜과 경영 책임자들을 참고인 신분으로 불러 안전보건 관리 의무 이행 여부 등 기초 조사를 벌였다.

노동부 포항지청은 조사 결과를 토대로 위법 사항이 확인될 경우 관련자에 대한 피의자 전환을 검토할 예정이다.

경찰은 외주업체 대표 등을 상대로 작업 지시와 안전 수칙 준수 여부 등을 들여다보고 있다. 사고 경위 전반을 확인해 업무상과실치사 혐의 적용의 가능성을 살필 예정이다.

앞서 영덕풍력발전단지의 풍력발전기 19호기에서 지난 23일 불이 나 발전기에 올라가서 수리하던 노동자 3명이 숨지는 사고가 발생했다. 화재는 발생 74시간 만인 26일 오후 3시쯤 모두 꺼졌다.