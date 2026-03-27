한동훈, ‘SNL 시즌8’ 또 출연…김민교와 찍은 사진 올리며 “재밌게 봐달라”

한동훈 전 국민의힘 대표가 오는 28일 첫 방송 되는 예능 프로그램 <SNL 코리아 시즌 8>에 게스트로 출연한다.

한 전 대표는 27일 페이스북에 방송인 김민교씨와 찍은 사진과 함께 “내일 토요일 저녁 8시 SNL 새 시즌 첫 회에 제가 나온다”며 “재밌게 봐달라”고 올렸다.

한 전 대표는 국민의힘 대선 경선 후보였던 지난해 5월 <SNL 코리아 시즌 7>의 ‘지점장이 간다’ 코너에 편의점 아르바이트 지원자 역할로 출연한 바 있다.