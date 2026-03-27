버스에 치여 작업자 사망···대전 도롯가 철거 현장서 참변

유성구 구암동 임시승강장 철거 중 사고

27일 오전 9시쯤 대전 유성구 구암동 도롯가에서 복합터미널 임시승강장 철거 작업을 하던 40대 작업자가 버스에 치이는 사고가 발생했다.

유성복합터미널에서 나오던 버스에 치인 작업자 A씨는 머리를 크게 다쳐 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

경찰은 공사 관계자와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.