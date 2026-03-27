“괌 쇼핑 명소였는데…” DFS 갤러리아 54년 만에 문 닫는다

글로벌 명품 유통 그룹 LVMH 산하 면세 사업자인 DFS 갤러리아 괌 매장이 문을 닫는다. 50년 넘게 이어온 상징적인 면세 쇼핑 공간이 역사 속으로 사라지게 됐다.

DFS는 괌 시내 중심에 위치한 ‘DFS 괌점’을 오는 3월 31일부로 폐점한다고 밝혔다. 해당 매장은 1971년 문을 연 이후 약 54년간 운영되며 괌 관광 쇼핑의 대표 거점으로 자리해왔다.

이번 폐점은 단순한 매장 철수를 넘어, DFS 전반의 사업 구조 재편 흐름 속에서 이뤄지고 있다는 점에서 주목된다. DFS는 최근 몇 년 사이 글로벌 면세 시장 변화에 대응하기 위해 사업 포트폴리오 정리에 속도를 내고 있다.

실제로 DFS는 올해 1월 홍콩과 마카오 사업 및 중화권 무형자산을 중국 국영 면세 기업인 China Tourism Group Duty Free Corporation에 넘겼다. 이어 3월에는 미국 로스앤젤레스 국제공항과 샌프란시스코 국제공항 사업을 Duty Free Americas에 매각한다고 발표했다.

이미 지난해에는 호주와 뉴질랜드 시장에서도 철수하며, 30년간 이어온 오세아니아 사업을 정리한 바 있다. 업계에서는 이러한 움직임을 두고 “비핵심 지역을 정리하고 수익성이 높은 시장에 집중하려는 전략”으로 해석한다.

여기에 더해 하와이 전 매장 역시 연내 폐점 가능성이 제기되면서, DFS의 글로벌 전략 변화는 더욱 가속화될 전망이다.

한때 해외여행의 상징이었던 도심형 면세점이 줄줄이 문을 닫는 배경에는 여행 소비 패턴 변화와 온라인 면세 시장 확대가 자리하고 있다. 관광객의 동선이 공항 중심으로 이동하고, 면세 쇼핑 역시 디지털화되면서 기존 오프라인 매장의 경쟁력이 약화되고 있다는 분석이다.

또한 괌을 찾는 관광객 수가 급감한 점도 폐점에 영향을 미친 것으로 보인다. 과거 대표적인 휴양지로 꼽히던 괌은 2023년 태풍으로 관광 인프라가 크게 훼손된 데다, 최근 원·달러 환율이 1500원대에 근접하면서 여행 수요가 빠르게 위축되고 있다.