아파트 ‘층간소음’, 사전 시공해 검증···광주 광산구 예방 사업 ‘눈길’

바닥 전체 시공 전 ‘견본 가구’ 만들어 사전 검사 작년 층간소음 상담 3만2662건, 대부분 아파트

광주 광산구가 아파트 바닥을 시공하기 전 층간소음 기준 충족 여부를 사전 점검하고 있다. ‘견본 가구’에 미리 바닥을 시공한 뒤 진행한 검사에서 층간소음 기준에 부합해야만 전체 공사를 진행할 수 있다.

광산구는 27일 “관내 신축아파트에서 바닥 공사를 시작하기 전 층간소음 기준 충족 여부를 미리 확인하는 ‘시공 전 검사’를 시행하고 있다”고 밝혔다.

층간소음은 아파트에 사는 주민들이 많아지면서 이웃간 갈등요인이 되고 있다. 지난해 층간소음이웃사이 지원센터에 접수된 상담은 3만2662건에 이른다. 이중 7111건은 현장 진단이 진행됐는데 아파트가 5852건으로 전체의 82%를 차지했다.

광산구는 층간소음 갈등을 예방하기 위해 아파트 바닥을 시공하기 전 소음 차단 기준을 충족했는지를 미리 확인하고 있다. 강화된 주택 건설 규정에 따라 아파트는 콘크리트 바닥(슬래브) 두께가 210㎜ 이상이어야 하고 경량 및 중량 충격음은 49㏈ 이하여야 한다.

하지만 그동안 아파트 바닥 시공이 모든 가구에서 동시에 진행되면서 실제 층간소음 차단 기준에 부합해 시공되고 있는지를 확인하기 어려웠다. 이런 문제점을 해결하기 위해 구는 건설사와 협의를 통해 ‘견본 가구’에서 미리 바닥을 시공한 뒤 실제 층간소음 차단 성능을 측정하고 있다.

지난해 2곳의 민간 아파트가 참여했는데 모두 기준을 충족했다. 올해도 광산구는 4곳의 아파트 건설 현장에서 바닥을 미리 시공, 층간소음 차단 성능을 측정할 계획이다.

검사에서 바닥충격음 등이 층간소음 기준에 미치지 못할 경우 건설사와 협의해 시공 전 보완하거나 공법을 변경하도록 할 방침이다. 공사 완료 후에도 사용검사 전 층간소음 차단 성능 등을 확인한다.

광산구 관계자는 “층간소음은 주민 고통과 이웃 간 분쟁으로 이어진다”면서 “주민들의 아파트 거주 비율이 88%에 이르는 만큼 시공 전부터 확실하게 층간소음 차단 성능을 검증하는 체계를 강화하겠다”고 말했다.