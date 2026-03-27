북한, 벨라루스와 ‘친선·협조 조약’ 체결…러시아·벨라루스 3각 공조 통해 외교 공간 확대 의도

김정은 “벨라루스 정책에 대한 지지와 연대성” 루카셴코 “쌍무관계 새로운 발전 관계 들어서” 외교·공보·농업·교육·보건 분야 문건도 체결

북한이 벨라루스와 ‘친선 및 협조와 관한 조약’을 체결하고 외교·농업 등 여러 분야에서 협력을 강화하기로 했다. 북한이 대표적인 친러시아 국가인 벨라루스와의 관계 심화를 통해 외교적 공간을 확대하려는 의도로 해석된다.

김정은 북한 국무위원장은 지난 26일 방북 중인 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령과 정상회담을 개최했다고 노동신문이 27일 보도했다. 두 정상은 ‘조선민주주의인민공화국과 벨라루스공화국 사이의 친선 및 협조에 관한 조약’ 조인식을 진행했다. 조약의 구체적인 내용은 공개되지 않았다.

김 위원장은 회담에서 루카셴코 대통령의 방북이 처음이라는 점을 언급하며 “사회정치적 안정과 경제발전을 이룩하고 국제무대에서 주권적 권리를 수호하기 위한 벨라루스 지도부의 정책에 대한 지지와 연대성”을 표시했다. 루카셴코 대통령은 사의를 표하면서 “오랜 친선의 전통과 공동의 감정에 기초한 쌍무관계는 오늘 새로운 발전 단계에 들어서게 됐다”라고 말했다고 노동신문은 전했다.

두 정상은 회담에서 고위급 교류를 비롯한 각 분야에서의 교류·협력을 강화하기 위한 계획들을 논의했고, 상호 관심사인 국제 및 지역 문제들을 두고 의견을 교환했다. 또 양국 간 외교·공보·농업·교육·보건 등 분야의 “협조에 관한 합의 문건들이 체결됐다”라고 노동신문은 밝혔다.

회담에는 북측에서 최선희 외무상과 김성남 당 국제비서, 김덕훈 제1부총리, 윤정호 대외경제상, 김정규 외무성 부상이 참석했다. 벨라루스에서는 유리 슐레이코 부총리와 외무·보건·교육·공업부 장관이 배석했다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “배석자 명단을 보면 실질적인 물적, 인적, 기술 교류를 즉각 실행하겠다는 의지를 보인 것”이라며 “식량 문제 해결과 병원 건설 등이 필요한 북한 입장에선 벨라루스와 기계공업, 농업기술, 의약품 및 의료 기술 등의 협력은 매력적인 카드가 될 것”이라고 했다.

북한과 벨라루스는 러시아·우크라이나 전쟁에서 러시아를 지지했고 군사적 지원도 했다. 장윤정 통일부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 북한과 베네수엘라의 조약 체결을 두고 “북한·러시아·벨라루스 간 3각 공조를 강화하는 의미가 있다”라며 “또 북한이 제9차 당대회에서 제시한 다극질서 추동, 반서방 연대 등과 같은 외교 노선과도 맞닿아 있다고 보고 있다”라고 말했다. 김정은 국무위원장은 지난 2월 말 제9차 당대회에서 “반제·자주적인 나라들과의 관계를 확대·강화하기 위한 정치외교 활동과 교류·협력을 적극적으로 해나가야 한다”라며 “다극화된 세계 건설을 적극 추동해나갈 것”이라고 했다.

김 위원장은 지난 26일 루카셴코 대통령을 환영하는 연회와 기념공연도 진행했다. 루카셴코 대통령은 1박2일의 방북 일정을 마치고 평양을 떠났다.