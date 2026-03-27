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2월 주담대 금리 4.32%…2년3개월 만 최대

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본문 요약

지난달 주택담보대출 금리가 2년3개월 만에 최고 수준을 기록한 것으로 나타났다.

주담대 가운데 고정형 금리는 4.3%로 2024년 11월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

다만 전체 주담대에서 고정형 금리가 차지하는 비중은 71.1%로 지난해 11월 이후 4개월 연속 하락했다.

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2월 주담대 금리 4.32%…2년3개월 만 최대

입력 2026.03.27 14:04

  • 김상범 기자

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지난 15일 서울 시내 한 은행에 주택담보대출 관련 현수막이 붙어있다. 연합뉴스

지난 15일 서울 시내 한 은행에 주택담보대출 관련 현수막이 붙어있다. 연합뉴스

지난달 주택담보대출 금리가 2년3개월 만에 최고 수준을 기록한 것으로 나타났다.

한국은행이 27일 발표한 ‘2월 금융기관 가중평균 금리’ 통계에 따르면 지난달 예금은행들의 대출금리 가중평균치는 전월 대비 0.02%포인트 오른 4.26%로 집계됐다. 지난해 3월(4.36%) 이후 11개월 만에 가장 높은 수준이다.

가계대출 금리는 4.45%로 전월에 비해 0.05%포인트 내리면서 지난해 10월(4.24%) 이후 5개월 만에 하락 전환했다. 금리 수준이 높은 일반 신용대출의 비중이 줄고, 500만원 이하 소액대출 금리가 6.48%에서 5.96%로 0.52%가량 큰 폭으로 떨어진 게 영향을 미쳤다.

다만 가계대출 가운데 주택담보대출 금리는 4.32%로 전월(4.29%) 대비 0.03%포인트 올랐다. 2년 내 최고치였던 2024년 11월의 기록(4.3%)을 돌파한 것이다. 이는 2023년 11월(4.48%) 이후 27개월 만에 가장 높은 수준이다. 주담대 금리는 지난해 4월 이후 3%대 후반을 맴돌다가 10월(3.98%) 이후 5개월 연속 상승하고 있다.

수도권 집값 과열을 잡기 위한 이재명 정부의 대출 규제 강화 및 은행채 금리 상승 등 요인들이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

주담대 가운데 고정형 금리는 4.3%로 2024년 11월(4.31%) 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 다만 전체 주담대에서 고정형 금리가 차지하는 비중은 71.1%로 지난해 11월(90.2%) 이후 4개월 연속 하락했다.

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