창간 80주년 경향신문

오세훈, 부상 제대군인 전용 주택 방문···“국가헌신 장병 지원 강화하겠다”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

오세훈 서울시장이 제11회 서해수호의 날을 맞아 부상 제대 군인의 집을 찾아 지원과 예우를 강화하겠다고 밝혔다.

또 "국가를 위해 헌신한 장병에 대한 예우는 당연한 책무인 만큼 부상제대군인이 안정적으로 사회에 복귀하고 일상을 누릴 수 있도록 필요한 지원을 강화하겠다"라고 덧붙였다.

앞서 오 시장은 이날 오전 시청 서울갤러리에 조성한 '서해수호 55용사 추모공간'을 방문해 장병들을 추모하고 '조국을 위한 희생과 헌신, 추모와 배려, 말보다 행동'이라는 메시지를 남겼다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오세훈, 부상 제대군인 전용 주택 방문···“국가헌신 장병 지원 강화하겠다”

입력 2026.03.27 14:10

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

27일 서해수호의 날을 맞아 위국헌신청년주택을 찾은 오세훈 서울시장이 부상제대군인들과 대화하고 있다. 서울시 제공

27일 서해수호의 날을 맞아 위국헌신청년주택을 찾은 오세훈 서울시장이 부상제대군인들과 대화하고 있다. 서울시 제공

오세훈 서울시장이 제11회 서해수호의 날을 맞아 부상 제대 군인의 집을 찾아 지원과 예우를 강화하겠다고 밝혔다.

오 시장은 27일 오전 강동구 천호동에 있는 ‘위국헌신 청년주택’을 방문해 입주자들과 간담회를 하고 이같이 약속했다. 위국헌신 청년주택은 군 복무 중 다쳐 제대한 청년의 주거 안정을 위해 시가 시세보다 저렴하게 공급하는 임대주택이다.

시는 2022년 전국 최초로 부상 제대 군인의 사회복귀와 합당한 예우·보상을 돕는 ‘청년부상제대군인 상담센터’를 운영 중이다.

오 시장은 이날 센터의 활동상을 소개하면서 “상담센터가 연간 800여건의 의료, 법률, 취·창업 상담, 국가보훈대상자 등록 등 청년들에게 실질적인 도움을 주고 있어 보람을 느낀다”고 말했다.

또 “국가를 위해 헌신한 장병에 대한 예우는 당연한 책무인 만큼 부상제대군인이 안정적으로 사회에 복귀하고 일상을 누릴 수 있도록 필요한 지원을 강화하겠다”라고 덧붙였다.

앞서 오 시장은 이날 오전 시청 서울갤러리에 조성한 ‘서해수호 55용사 추모공간’을 방문해 장병들을 추모하고 ‘조국을 위한 희생과 헌신, 추모와 배려, 말보다 행동’이라는 메시지를 남겼다.

서해수호의 날은 2002년 제2연평해전, 2010년 천안함 피격 사건과 같은 해 연평도 포격전에서 희생된 장병을 기리기 위해 2016년 제정됐으며 매년 3월 넷째 금요일이다.

시는 서해수호 55용사를 기리기 위해 ‘군인이면서 누군가의 자식인 서해수호 55용사를 기억합니다’라는 글귀를 담아 서울도서관 꿈새김판을 새로 단장하고 서울갤러리 중앙무대 스크린에 희생 장병의 이름과 얼굴을 담은 영상 등을 상영하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글