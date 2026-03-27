오세훈, 부상 제대군인 전용 주택 방문···“국가헌신 장병 지원 강화하겠다”

오세훈 서울시장이 제11회 서해수호의 날을 맞아 부상 제대 군인의 집을 찾아 지원과 예우를 강화하겠다고 밝혔다.

오 시장은 27일 오전 강동구 천호동에 있는 ‘위국헌신 청년주택’을 방문해 입주자들과 간담회를 하고 이같이 약속했다. 위국헌신 청년주택은 군 복무 중 다쳐 제대한 청년의 주거 안정을 위해 시가 시세보다 저렴하게 공급하는 임대주택이다.

시는 2022년 전국 최초로 부상 제대 군인의 사회복귀와 합당한 예우·보상을 돕는 ‘청년부상제대군인 상담센터’를 운영 중이다.

오 시장은 이날 센터의 활동상을 소개하면서 “상담센터가 연간 800여건의 의료, 법률, 취·창업 상담, 국가보훈대상자 등록 등 청년들에게 실질적인 도움을 주고 있어 보람을 느낀다”고 말했다.

또 “국가를 위해 헌신한 장병에 대한 예우는 당연한 책무인 만큼 부상제대군인이 안정적으로 사회에 복귀하고 일상을 누릴 수 있도록 필요한 지원을 강화하겠다”라고 덧붙였다.

앞서 오 시장은 이날 오전 시청 서울갤러리에 조성한 ‘서해수호 55용사 추모공간’을 방문해 장병들을 추모하고 ‘조국을 위한 희생과 헌신, 추모와 배려, 말보다 행동’이라는 메시지를 남겼다.

서해수호의 날은 2002년 제2연평해전, 2010년 천안함 피격 사건과 같은 해 연평도 포격전에서 희생된 장병을 기리기 위해 2016년 제정됐으며 매년 3월 넷째 금요일이다.

시는 서해수호 55용사를 기리기 위해 ‘군인이면서 누군가의 자식인 서해수호 55용사를 기억합니다’라는 글귀를 담아 서울도서관 꿈새김판을 새로 단장하고 서울갤러리 중앙무대 스크린에 희생 장병의 이름과 얼굴을 담은 영상 등을 상영하고 있다.