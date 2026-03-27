헬리코박터 없앴으니 안심? 제균치료 후에도 흡연·음주·비만 유지하면 위암 위험 높아져









위암을 일으킬 수 있는 헬리코박터 파일로리균을 제거하는 치료를 받았더라도 이후 흡연·음주·비만 등 생활습관 관리에 허점이 생기면 위암 위험이 상승한다는 연구 결과가 나왔다.

분당서울대병원 소화기내과 신철민 교수, 서울대병원 강남센터 임주현 교수, 숭실대 정보통계보험수리학과 한경도 교수 연구팀은 이 같은 내용의 연구를 대한암학회에서 발간하는 국제학술지 ‘암 연구와 치료(Cancer Research and Treatment)’에 발표했다고 27일 밝혔다. 연구진은 2010~2016년 국민건강보험공단 자료를 토대로 국가건강검진 수검자 중 제균치료 이력이 있는 128만여명의 흡연 여부, 복부비만도, 음주량 등 생활습관 지표와 위암 발병 간의 관계를 분석했다.

헬리코박터 파일로리는 위암의 대표적 발병인자라고 알려진 세균으로, 과거 세계 최고 수준이던 한국인 위암 발병의 주요 원인으로도 지목됐다. 1980년대 국내 인구의 70% 가량이 감염됐지만 이후 감염률은 지속적으로 낮아져 현재는 40% 수준이라 알려져 있다. 위암이 줄곧 국내 암 발병률 1위를 기록하다가 최근 5위까지 하락한 데에는 국가암검진 외에도 이러한 제균치료 확대의 영향이 큰 것으로 분석된다. 다만 위암 신규 환자 수가 2023년 기준 연간 2만9000여명 수준으로 여전히 높고, 특히 제균치료를 받고 나서 위암이 발생한 환자가 늘고 있다는 점이 문제로 지적되고 있다.

연구진이 제균치료 이후 위암 발병에 영향을 미치는 요인을 분석한 결과, 중등도 이상 흡연을 계속한 경우 흡연량이 늘수록 위암 위험이 높아지는 것으로 나타났다. 제균치료를 받은 환자 중 10~20갑년(1갑년은 매일 1갑씩 1년간 흡연한 경우의 담배 소비량) 흡연한 중등도 수준의 흡연자는 제균치료를 받은 비흡연자 대비 위암의 상대적 위험도가 12% 높았고, 20갑년 이상의 고등도 수준의 흡연자는 위험도가 34% 높았다.

음주는 하루 알코올 섭취량이 30g 이하인 경도 수준 음주자에겐 비음주자 대비 위암 위험이 유의미하게 증가하지는 않았으나, 하루 30g 이상 섭취하는 고등도 음주자는 위암 위험이 23% 높아지는 것으로 나타났다. 복부비만 역시 그렇지 않은 경우에 비해 위암 위험이 11% 높았다. 연구진은 흡연·음주·비만은 서로 영향을 미치며 이들 생활습관 지표가 함께 나타날 가능성도 높으므로 실제 위험은 더 커질 수 있다고 설명했다.

주목할 점은 제균치료를 55세 이후 늦은 나이에 받은 사람일수록 이후 흡연·음주·복부비만에 따른 위암 발생 증가폭이 더욱 컸다는 점이다. 제균치료가 확실한 위암 예방 효과를 발휘하기 위해선 가능한 일찍 치료를 받고 이후에도 건강한 생활습관을 유지하려는 노력이 필요하다는 점이 대규모 국가검진 데이터로 입증됐다.

신철민 교수는 “헬리코박터 파일로리 제균치료는 위암 위험을 유의미하게 감소시키지만 이를 위암으로부터 안전해지는 것으로 오해해서는 안 된다”면서 “제균 이후에도 생활습관 관리에 소홀하지 말고 항상 금주·금연·체중조절에 힘써야 하며 특히 제균치료를 늦은 나이에 받은 경우 위내시경 검진도 주기적으로 받을 필요가 있다”고 밝혔다.