서울 종로구는 27일부터 패션의류 공동브랜드 ‘일루셀(illuselle)’의 2026년 봄·여름 신제품을 현대백화점 본점 팝업스토어에서 선보인다고 이날 밝혔다.

일루셀은 구에서 중점적으로 추진하는 패션의류 공동브랜드 사업이다. 지역 봉제 업체의 숙련된 기술력에 디자이너의 감각을 결합한 여성복 브랜드로 2024년 출발했다. ‘일루션(illusion·환상)’과 ‘엘(elle·여성)’를 더해 이름을 지었다.

지역 봉제 업체가 동대문 납품 중심의 생산 구조를 넘어 디자이너 브랜드의 고품질 제품 제작에 참여하도록 유도해 기술 경쟁력을 높이고 있다.

이번 시즌은 경쟁력 있는 디자이너들과의 협업을 강화해 브랜드 고유의 디자인 정체성을 한층 강화하는 데 주력했다. 참여 디자이너들은 초도 생산 매출액을 관내 봉제 업체 재주문에 쓰기로 뜻을 모았다.

이로써 생산과 소비가 선순환하는 산업 생태계를 구축하고, 봉제 장인이 브랜딩 과정에 참여하는 구조를 정착 시켜 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 구상이다.

봄·여름 컬렉션은 이날부터 4월 2일까지 현대백화점 압구정 본점 지하 2층 팝업스토어에서 만나볼 수 있다. 협업 브랜드 ‘메종드이네스(MAISON DE INES)’의 김인혜 디자이너는 종로 창덕궁 인근 한옥 쇼룸에서 한국적 정서와 현대적 감각을 결합한 컬렉션을 공개한다.

다섯 번째 시즌을 맞은 일루셀은 온라인 플랫폼 입점과 함께 주요 백화점 오프라인 유통망을 확대하고 있다. 기존 협업 디자이너인 ‘메종드이네스’ 김인혜, ‘이상봉 2.3.0’ 신용균 외에도 조은애(스튜디오 티백), 최보윤(페리 메라) 등 신진 디자이너와 협업해 브랜드 경쟁력을 높일 계획이다.