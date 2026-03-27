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“설 선물로 산 망고, 이틀 후숙했더니 다 썩어”···지난달 과일류 소비자 상담 급증

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본문 요약

A씨는 올해 1월 온라인 쇼핑몰에서 애플망고를 구매했다 제대로 먹지 못하고 모두 버렸다.

새 학기를 앞두고 이사 수요가 증가하면서 '건물청소서비스'와 '포장이사운송서비스' 관련 상담도 전월 대비 각각 41.5%, 23.8% 늘었다.

지난달 소비자 피해 상담이 가장 많이 접수된 품목은 '항공여객운송서비스'이었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“설 선물로 산 망고, 이틀 후숙했더니 다 썩어”···지난달 과일류 소비자 상담 급증

입력 2026.03.27 14:44

수정 2026.03.27 14:50

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  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

과일·과일가공식품 전월비 68.9% 폭증

명절용 과일 변질·부패 신고 많아

새학기 이사 몰려 청소·이사 상담도↑

일러스트|NEWS IMAGE

일러스트|NEWS IMAGE

A씨는 올해 1월 온라인 쇼핑몰에서 애플망고를 구매했다 제대로 먹지 못하고 모두 버렸다. 배송 직후 상품을 확인했을 때 애플망고는 구멍이 뚫려있었지만 심하지 않은 상태였다. A씨는 상품 광고에 안내된 대로 망고를 실온에 후숙 보관했다. 광고에는 3일 후면 망고가 말랑해지고 부드러워진다고 했지만 그렇지 않았다. 이틀을 더 후숙한 뒤 확인해보니 망고는 모두 썩어있었다. 그는 사업자에게 해당 사실을 알렸으나 답은 오지 않았다.

한국소비자원과 한국소비자단체협의회가 지난달 1372소비자상담센터에 접수된 상담을 분석한 결과, 전월 대비 상담 증가율이 가장 높은 품목은 ‘과일·과일가공식품’(68.9%)이었다고 27일 밝혔다. 설 명절을 맞아 선물용으로 구매한 과일이 변질했거나 부패했다는 등 품질과 관련된 상담이 많았다.

새 학기를 앞두고 이사 수요가 증가하면서 ‘건물청소서비스’와 ‘포장이사운송서비스’ 관련 상담도 전월 대비 각각 41.5%, 23.8% 늘었다.

지난달 소비자 피해 상담이 가장 많이 접수된 품목은 ‘항공여객운송서비스’이었다. 1201건으로 이는 전체 상담의 2.6%를 차지하는 수치다.

“설 선물로 산 망고, 이틀 후숙했더니 다 썩어”···지난달 과일류 소비자 상담 급증

여행 중개플랫폼에서 구매한 항공권을 취소할 때 발생하는 위약금이나 결제 대금 환급 지연에 대한 소비자 불만이 특히 많았다. 그다음이 헬스장(1051건·2.3%), 각종 건강식품(786건·1.7%), 인터넷 교육서비스(728건·1.6%), 의류·섬유(720건·1.6%) 등의 순으로 접수됐다.

소비자 피해가 발생할 경우 거래명세와 증빙서류 등을 갖춰 1372소비자상담센터(국번없이 1372·발신자부담) 또는 소비자24를 통해 상담을 신청할 수 있다.

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