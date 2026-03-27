‘성추행·2차 가해 혐의’ 결국 송치된 장경태···피해자 고소 넉 달 만

성추행 혐의를 받는 장경태 무소속(전 더불어민주당) 의원이 검찰에 넘겨졌다. 피해자가 장 의원을 고소한 지 약 넉 달 만이다.

서울경찰청은 27일 장 의원을 준강제추행 및 성폭력처벌법상 비밀준수 위반 혐의로 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔다.

장 의원은 2024년 10월 국회 국정감사 기간 중 서울 여의도의 한 식당에서 여성 보좌진 A씨를 성추행한 혐의를 받는다. A씨는 지난해 11월25일 서울 영등포경찰서에 장 의원을 고소했다. 경찰은 장 의원이 이후 취재진과의 질의응답 과정에서 피해자가 국회의원 보좌진이라는 사실을 드러내 2차 가해도 한 것으로 보고 성폭력처벌법상 비밀준수 위반 혐의도 적용했다.

당시 술자리에 동석했던 김모 전 비서관도 준강간 혐의로 함께 검찰에 넘겨졌다. 김씨는 장 의원을 술자리로 불러 피해자 옆에 앉힌 인물로, A씨와 같은 의원실에서 근무했던 사이로 알려졌다.

A씨가 약 1년 뒤에야 고소에 나선 배경에는 김씨의 추가 범행 시도가 있었던 것으로 전해졌다. 김씨는 A씨가 장 의원을 고소하지 못하도록 압박하다가, 지난해 10월 A씨를 자신의 집으로 데려가 성폭행을 시도했으나 미수에 그친 것으로 조사됐다.

김씨는 이와 별도로 다른 여성을 상대로 성 비위를 저지른 혐의로 지난해 11월 서울 영등포경찰서 수사를 거쳐 서울남부지검에 불구속 송치된 상태다.

장 의원은 혐의를 전면 부인해왔다. 장 의원은 “(당시 술자리에) 갑자기 한 남성이 나타나 큰 소리를 지르며 폭력을 행사하기 시작했고, (저는) 황급히 그 자리를 떴다”며 “그 이후 누군가 남성의 폭력행위를 막기 위해 경찰에 신고했다”고 주장했다. 또 “당시 경찰 출동이 추행에 관한 것이었다면 저는 무조건 조사를 받지 않았겠느냐”며 “전혀 그런 사실은 없었다”고 말했다.

고소·고발전도 이어졌다. 장 의원은 A씨를 무고 혐의로, 사건 당시의 영상을 언론에 공개한 A씨의 전 연인 이모씨를 무고·폭행·통신비밀보호법 위반 혐의로 각각 고소했다. 이씨는 사건 당일 당시 여자친구를 데리러 식당에 갔다가 장 의원의 추행으로 의심되는 장면을 목격했고 이를 촬영했다.

장 의원은 수사 절차의 적정성과 적법성을 문제 삼으며 경찰 수사심의위원회(수심위) 개최도 요청했다. 장 의원은 A씨에 대한 거짓말탐지기 조사 필요성 여부와 이씨의 휴대전화를 압수할 필요성 여부를 심의해달라고 요청했다.

그러나 지난 19일 열린 서울경찰청 수사심의위원회는 장 의원의 성추행 혐의를 인정했다. 수심위는 준강제추행 혐의에 대해서는 ‘송치’ 의견을, 2차 가해 혐의에 대해서는 ‘보완수사 후 송치’ 의견을 냈다.

장 의원은 수심위 결론이 발표된 다음 날인 지난 20일 더불어민주당을 탈당했다.