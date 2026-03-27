민주당, 대구시장 후보 31일까지 추가 공모…경북지사 후보는 오중기 단수 공천

더불어민주당 공천관리위원회가 27일 6·3 지방선거 대구시장 후보 추가 공모를 오는 31일까지 받는다고 밝혔다. 김부겸 전 국무총리는 오는 30일 대구시장 출마를 선언할 것으로 보인다.

김이수 공관위원장은 이날 여의도 당사에서 열린 브리핑에서 “공관위는 대구시장 후보자에 대한 추가 공모를 의결했다”며 “대구시 미래를 열어갈 후보자들의 결단을 당부드린다”고 말했다.

공관위는 부산시장 후보 자리를 두고는 전재수 전 해양수산부 장관과 이재성 예비후보 간 경선을 결정했다. 김 위원장은 “대한민국 게임 산업을 이끌다 입당해 부산시당위원장을 역임한 이재성 후보, 부산 유일의 민주당 3선 의원으로 해수부 장관을 역임한 전재수 후보가 국민참여경선 방식으로 경선을 벌인다”고 밝혔다.

조승래 사무총장은 부산을 단수 공천하지 않고 경선하기로 한 것에 대해 “당내에 후보자들의 비전을 둘러싼 토론을 거치는 게 좋겠다는 판단이 있었고, 후보자들의 경선에 대한 요청도 있었다”며 “두 분이 네거티브나 상대에 대한 비난보다는 부산의 어려운 미래에 대해 진단하고, 정책과 비전을 갖고 경쟁하는 좋은 경선이 될 거라고 보고 있다”고 말했다.

경북지사 후보는 오중기 전 경북 포항 북구 지역위원장이 단수 공천됐다. 김 위원장은 “(오 전 위원장은) 지역주의 극복을 위해 경북에서 평생을 싸워왔다”며 “경상북도 도민 여러분께서 6전 7기에 도전하는 오중기 후보의 손을 잡아주실 것을 간곡히 호소드린다”고 밝혔다.