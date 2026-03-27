‘블랙핑크’ 로제 아이하트라디오 뮤직 어워즈 2관왕…케데헌 3관왕

블랙핑크 로제 등이 26일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열린 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈’에서 3관왕에 올랐다. 로제는 미국 팝스타 브루노 마스와 협업한 ‘아파트.’(APT.)로 ‘베스트 컬래버레이션’ 부문을 수상했으며, ‘올해의 K-팝 아티스트’도 차지했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스(케데헌)> 속 걸그룹 헌트릭스는 ‘올해의 듀오/그룹’ 부문을 수상했다. <케데헌> 오리지널사운드트랙(OST)도 팬 투표로 결정되는 ‘페이보릿 사운드트랙’과 ‘올해의 K-팝 노래’ 등을 받으며 3관왕을 차지했다.

블랙핑크의 또다른 멤버 제니는 ‘루비’(Ruby)로 ‘올해의 K-팝 앨범’을 수상했다. ‘올해의 K-팝 그룹’은 스트레이 키즈, ‘K-팝 베스트 신인’은 코르티스가 각각 받았다.

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 제이홉은 솔로곡 ‘모나리자’(MONA LISA)로 ‘페이보릿 틱톡 댄스’, 미국 R&B 가수 미구엘과 협업한 ‘스윗 드림스’(Sweet Dreams)로 ‘페이보릿 K-팝 컬래버레이션’을 수상해 2관왕에 올랐다. BTS의 지민과 정국이 출연한 디즈니+ <이게 맞아?!>는 ‘페이보릿 온 스크린’ 부문에서 수상했다. ‘페이보릿 투어 포토그래퍼’ 부문은 하이브의 글로벌 걸그룹 캣츠아이를 담당한 라훌 바트에게 돌아갔다.

이날 시상식에서는 팝스타 테일러 스위프트가 ‘올해의 아티스트’(Artist of the Year)를 포함해 총 7개 부문의 상을 받았다.

‘아이하트라디오 뮤직 어워드’는 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 2014년부터 개최해온 음악 시상식이다. 아이하트라디오 방송국과 어플리케이션에서 한해 동안 가장 많이 재생된 아티스트와 노래에 상을 수여한다.