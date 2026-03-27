해외 직접투자 8.7% 반등…금융·제조업이 이끌었다

국내 기업들의 해외 직접투자가 2년 연속 감소했다가 지난해 증가로 돌아섰다. 금융보험업과 제조업 투자가 동반 확대되며 전체 투자 반등을 견인했다.

재정경제부가 27일 발표한 ‘2025년 연간 해외직접투자 동향’을 보면, 지난해 해외 직접투자액은 718억8000만달러로 전년(661억3000만달러)보다 8.7% 증가했다. 해외 직접투자는 2022년 834억8000만달러로 역대 최대치를 기록한 이후 2년 연속 감소세를 보였으나, 지난해 다시 증가로 돌아섰다.

재경부는 “지난해 금리 인하 기조와 세계 증시 호조 등 국제금융시장 흐름 변화, 글로벌 정세 변화에 대응하기 위한 투자 확대 등이 복합적으로 반영돼 증가했다”고 설명했다.

업종별로 보면 금융보험업의 해외 직접투자액이 378억9000만달러로 전년 대비 32.7% 급증했다. 제조업 역시 171억1000만달러로 4.1% 늘었고, 도소매업은 51.0% 증가한 27억3000만달러를 기록했다. 재경부는 전체 투자액의 약 77%를 차지하는 금융보험업과 제조업 투자가 동반 증가하면서 지난해 해외 직접투자 확대를 견인했다고 평가했다.

반면 부동산업은 46.9% 감소한 30억달러, 광업은 41.6% 줄어든 25억5000만달러로 집계됐다.

지역별 투자액은 북미(278억1000만달러), 아시아(160억6000만달러), 유럽(149억9000만달러) 순으로 많았다. 특히 대아시아 투자가 23.9% 늘어나며 전체 투자에서 아시아 비중이 18.0%에서 22.3%로 4.3%포인트 확대됐다. 북미와 유럽 투자는 각각 6.0%, 3.5% 증가했다.

국가별로는 미국(252억7000만달러), 케이만군도(84억4000만달러), 룩셈부르크(63억4000만달러), 싱가포르(38억2000만달러) 순이었다.

대미 투자는 전년보다 12.9% 늘었다. 대미 투자는 제조업 투자가 전년 수준을 유지한 가운데 금융보험업 투자가 증가하면서 2022년 이후 처음으로 증가했다고 재경부는 설명했다.

재경부는 “글로벌 공급망과 통상 질서 재편 속에서 해외 직접투자 동향을 면밀히 점검하고, 해외 진출 기업의 안정적 경영을 지원하겠다”고 밝혔다.