한국유방암학회, ‘맘모톰’ 진료 지침 수립 착수









한국유방암학회가 최근 빠른 속도로 확산되고 있는 ‘진공보조 유방절제술’의 안전하고 효과적인 시행을 위해 전문적인 진료 지침(가이던스) 수립에 착수했다고 밝혔다.

흔히 ‘맘모톰’으로 알려진 유방생검 및 진공보조 유방절제술은 각각 기존의 조직검사와 외과적 절제술을 대체하는 새로운 시술 방법이다. 국소마취만으로 흉터 없이 종괴를 제거할 수 있고 진단 정확도가 높아 2019년 신의료기술로 고시된 이후 의료현장에서 널리 활용되고 있다. 다만 의료계 내부에선 무분별한 이용을 제어하기 위한 자정작용이 필요하단 목소리도 나오고 있다.

이정언 한국유방암학회 이사장은 “진공보조 유방절제술이 보편화되면서 적응증 외 질환에서 무분별하게 사용되는 등 문제점이 감지됨에 따라 한국유방암학회는 국민 건강권을 보호하고 의료진과 환자 간의 신뢰를 공고히 하기 위해 표준 가이던스 마련을 결정하게 됐다”고 말했다.

이번 진료 지침은 근거중심의학을 바탕으로 의료진에게는 투명한 진료 기준을 제공하고, 환자에게는 어디서든 양질의 표준 치료를 받을 권리를 보장하는 데 초점을 맞출 예정이다. 특히 환자가 자신의 상태를 정확히 인지하고 의료진과 함께 치료 방향을 결정하는 ‘공동 의사결정’의 핵심 도구가 될 수 있도록 기획하고 있다.

한국유방암학회 가이던스 특별위원회는 “지난 2025년 추계 학회에서 발표된 초안을 바탕으로 세부 사항을 면밀히 수정 중”이라며 “단순한 매뉴얼을 넘어 소외되는 이 없이 국민 건강과 복지 증진을 최우선으로 하는 진료의 이정표가 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 학회는 이와 함께 진료 지침이 가질 수 있는 한계를 인지하고, 이를 보완하기 위해 다양한 이해관계자의 의견을 경청해 안을 마련할 계획이라고 덧붙였다.