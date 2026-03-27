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본문 요약

전북 군산시 개사동 패총에서 고대 한·일 해상 교류의 흔적인 일본 야요이 시대 토기가 출토됐다.

전북 지역에서는 드물게 물범 뼈도 함께 발견돼 당시 해안가 주민들의 생활상과 생업 활동을 규명할 중요한 단서가 될 것으로 보인다.

국립완주문화유산연구소는 "군산 개사동 패총을 발굴 조사한 결과, 그릇 받침으로 추정되는 일본 야요이 시대 토기를 확인했다"고 27일 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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고대 바닷길 교류 흔적···군산 개사동 패총서 야요이 토기·물범 뼈 나왔다

입력 2026.03.27 15:36

군산 개사동 패총 유적 출토 야요이 토기. 국립완주문화유산연구소 제공

군산 개사동 패총 유적 출토 야요이 토기. 국립완주문화유산연구소 제공

전북 군산시 개사동 패총(조개무덤)에서 고대 한·일 해상 교류의 흔적인 일본 야요이 시대 토기가 출토됐다. 전북 지역에서는 드물게 물범 뼈도 함께 발견돼 당시 해안가 주민들의 생활상과 생업 활동을 규명할 중요한 단서가 될 것으로 보인다.

국립완주문화유산연구소는 “군산 개사동 패총을 발굴 조사한 결과, 그릇 받침으로 추정되는 일본 야요이 시대 토기를 확인했다”고 27일 밝혔다.

야요이 시대는 대략 기원전 3세기부터 기원후 3세기 무렵까지 일본에서 벼농사와 청동기 문화가 확산한 시기를 말한다. 이 시기의 토기는 고대 동아시아 문화 교류를 증명하는 대표적 유적인 경남 ‘사천 늑도 유적’ 등에서도 발견된 바 있다.

연구소는 이번 발굴이 전북의 대표적 해양 제사 유적인 부안 죽막동 유적과 함께 서해안 고대 해상 교류사 연구의 핵심 자료가 될 것으로 보고 있다. 연구소 측은 “과거 서해안을 통한 바닷길 교류 과정에서 군산이 기항지 역할을 했을 가능성을 시사하는 대목”이라고 설명했다.

이번 조사에서는 옛사람들의 구체적인 삶을 유추할 수 있는 다양한 고고학 자료도 쏟아졌다. 조사 지역 북동쪽 일대에서는 최대 두께가 50㎝에 달하는 패각층이 확인됐다. 이 안에서는 굴, 백합, 피뿔고둥 등 조개류와 함께 큰 독(대옹), 시루 등이 출토됐다.

특히 어린 돼지의 어깨뼈, 개의 아래턱뼈와 더불어 전북 지역에서는 출토 사례가 매우 드문 물범 뼈가 발견돼 학계의 관심을 모으고 있다. 연구소는 이를 당시 해안가 주민들의 식생활과 생태 환경을 이해할 수 있는 핵심 단서로 보고 있다.

연구소 관계자는 “이번 조사는 전북 지역 패총에 대한 기초 자료를 축적하고, 선사시대부터 고대에 이르는 서해안 국제 교류 양상을 밝히는 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

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