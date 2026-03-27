[속보]검찰, ‘공천 헌금 수수’ 강선우·김경 구속 기소

2022년 지방선거 당시 공천을 대가로 거액의 금품을 주고받은 혐의를 받는 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원과 김경 전 서울시 의원이 27일 구속 상태에서 재판에 넘겨졌다. 이재명 정부 집권 이후 여권 국회의원이 재판에 넘겨진 것은 강 의원이 처음이다.

서울중앙지검 공공수사2부(부장검사 김형원)는 이날 강 의원과 김 전 의원을 구속기소 했다고 밝혔다. 강 의원에게는 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반 및 배임수재 혐의가 적용됐으며, 금품을 건넨 김 전 시의원에게는 정치자금법 위반 및 배임증재 혐의가 적용됐다.

강 의원은 2022년 6월 지방선거를 앞두고 그해 1월 서울시의원 후보자 추천과 관련해 김 전 시의원으로부터 ‘나를 후보자로 공천해달라’는 부탁과 함께 1억원 상당의 정치자금을 받았다는 혐의를 받는다. 김 전 시의원은 강 의원에게 이 같은 부탁을 하면서 1억원을 건넸다는 혐의를 받는다. 이후 김 전 시의원은 민주당 강서구 서울시의원 후보로 단수 공천됐다.

경찰은 강 의원을 두 차례, 김 전 시의원을 네 차례 소환 조사했으며 지난달 5일 구속영장을 신청했다. 검찰은 법원에 구속영장을 청구했고, 국회에서도 강 의원에 대한 체포동의안이 가결되면서 강 의원 등은 법원으로부터 구속 여부를 심사받게 됐다. 법원은 지난 3일 “증거 인멸의 염려가 있다”며 두 사람에 대한 구속영장을 발부했다.