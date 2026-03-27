주한 일본대사, 호르무즈 파병 여부 “무엇을 할 수 있을지, 적절한 대응인지 계속 검토”

미즈시마 고이치 대사, 관훈토론회 참석 한·일 정상 셔틀외교 “대단히 중요한 일” ‘제3자 변제 해법’에 기업 참여 논의 없어

주한 일본대사가 27일 일본의 호르무즈 해협 파병 여부를 두고 “현재 상황에서 무엇을 할 수 있을지, 무엇이 적절한 대응인지 계속 검토해 나가야 한다고 본다”라고 밝혔다.

미즈시마 고이치 주한 일본대사는 이날 서울 종로구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 미국의 호르무즈 해협 파병 요청과 관련한 질문에 “일본의 법률 내에서, 그것에 맞게 할 수밖에 없다는 입장을 갖고 있다”라며 이렇게 말했다.

앞서 다카이치 사나에 일본 총리는 지난 19일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 파병 여부를 놓고 “일본 법률의 범위 안에서 우리가 취할 수 있는 조치와 취할 수 없는 조치가 있기 때문에 이에 대해 상세하고 철저하게 설명했다”라고 밝힌 바 있다.

미즈시마 대사는 다카이치 총리의 이런 입장을 두고 “중동의 평화와 안정을 확보하는 게 일본에도, 국제사회에도 대단히 중요한 문제라는 과제가 존재한다”라며 “일본이 무엇을 할 수 있을지에 대해 진지하게 생각한 후에 취한 대응이라 생각한다”라고 말했다.

미즈시마 대사는 일본 측의 한·일 셔틀외교 의지를 묻는 말에는 “다카이치 총리와 일본 정부는 셔틀외교가 대단히 중요한 일이라고 생각한다”라고 밝혔다. 그는 “양국은 공통의 가치를 공유하는, 뜻을 같이하는 국가”라며 “의제가 없더라도 정상 간 만나 의견을 교환하는 건 대단히 중요하다고 생각한다”라고 말했다.

그는 이재명 대통령과 다카이치 총리가 6차례 만난 점을 언급하면서 “일·한관계는 정상 간 강한 신뢰관계에 기반한 양호한 관계로 순조롭게 나아가고 있다”라고 했다. 이어 “앞으로 정치, 안보, 경제에서 첨단기술에 이르기까지 대화와 협력의 파이프를 굵고 강하게 만들어가려는 노력을 지속하고 있다”고 말했다.

그는 전임 윤석열 정부가 마련한 강제동원 ‘제3자 변제 해법’에 일본 기업이 참여할지 여부를 놓고는 “일본 정부는 민간 기업이 재단에 돈을 보낼 것인가, 그러지 않을 것인가를 논의를 하고 있지는 않다”라고 말했다. 그는 “제3자 변제안은 어려웠던 한·일관계를 정상화하는 데 큰 역할을 했다고 높이 평가한다”고 했다. 제3자 변제 해법은 일본 전범 기업들이 강제동원 피해자들에게 지급해야 할 배상금을 한국 정부 산하 지원재단이 변제하는 방안이다. 기금 마련에 일본 기업은 참여하지 않아 비판을 받았다.

미즈시마 대사는 일본의 헌법 개정 움직임 등이 군사 대국화를 목표로 하는 게 아니냐는 우려에 대해선 “일본은 전후 80년 동안 평화 국가로서 국제사회에 공헌해왔다”라며 “일본 국민 누구도 다시 군사 대국화를 하겠다는 생각을 하지 않는다”라고 했다.