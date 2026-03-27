창간 80주년 경향신문

사이다에 이어 펩시·아이시스·새로까지···롯데칠성, ‘재생 플라스틱 100% 사용’ 제품 확대

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

롯데칠성음료는 재생 플라스틱 원료를 100% 사용한 페트병 제품 3종을 출시한다고 26일 밝혔다.

올해는 적용 범위를 확대해 음료에서 소주까지 재생 플라스틱을 100% 사용한 제품을 내놓는 것이다.

롯데칠성음료는 또 재생 플라스틱 원료 10%를 사용한 PET 수축 라벨을 국내 최초로 '트레비' 300㎖, 500㎖ 제품에 적용해 이달 말 출시할 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

사이다에 이어 펩시·아이시스·새로까지···롯데칠성, ‘재생 플라스틱 100% 사용’ 제품 확대

입력 2026.03.27 15:50

  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

롯데칠성음료가 재생 플라스틱 원료 100%를 사용해 출시하는 ‘새로’ 640ml, ‘아이시스’ 500ml, ‘펩시 제로슈거 라임’ 500ml 페트병 3종. 롯데칠성음료 제공

롯데칠성음료가 재생 플라스틱 원료 100%를 사용해 출시하는 ‘새로’ 640ml, ‘아이시스’ 500ml, ‘펩시 제로슈거 라임’ 500ml 페트병 3종. 롯데칠성음료 제공

롯데칠성음료는 재생 플라스틱 원료를 100% 사용한 페트병 제품 3종을 출시한다고 26일 밝혔다.

이번에 선보이는 페트병 3종 용기는 폐플라스틱을 수거·선별·세척·중합 과정을 통해 제품으로 재성형하는 기술이 적용된 기계적 재활용 페트(MR-PET)다. 재생 플라스틱 원료 100%를 사용해 만들어졌다. ‘펩시 제로슈거 라임’ 500㎖, ‘아이시스’ 500㎖, ‘새로’ 640㎖가 대상이다.

이들 제품은 다음 달부터 차례로 생산·판매되는데, 라벨에 재생 원료 100% 적용을 직관적으로 알리기 위해 ‘100% RECYCLED BOTTLE’(100% 재활용 병) 문구를 표기할 예정이다. 롯데칠성음료는 이번 제품 출시로 연간 약 4200t 플라스틱 사용량을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

롯데칠성음료는 지난해 10월 국내 최초로 재생원료 100%를 사용한 ‘칠성사이다’ 500㎖ 페트병을 출시하며 친환경 패키지 기술을 선보인 바 있다. 올해는 적용 범위를 확대해 음료에서 소주까지 재생 플라스틱을 100% 사용한 제품을 내놓는 것이다.

롯데칠성음료는 또 재생 플라스틱 원료 10%를 사용한 PET 수축 라벨을 국내 최초로 ‘트레비’ 300㎖, 500㎖ 제품에 적용해 이달 말 출시할 예정이다. 회사 측은 이를 통해 연간 약 16t 플라스틱 사용량을 추가로 절감할 것으로 예상한다.

롯데칠성음료 관계자는 “재생원료를 사용한 MR-PET 확대 적용은 친환경 패키지 전환을 가속화하고 지속할 수 있는 자원 순환을 위한 노력”이라며 “앞으로도 친환경 패키지 확대를 통해 자원 순환과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화할 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글