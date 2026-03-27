사이다에 이어 펩시·아이시스·새로까지···롯데칠성, ‘재생 플라스틱 100% 사용’ 제품 확대

롯데칠성음료는 재생 플라스틱 원료를 100% 사용한 페트병 제품 3종을 출시한다고 26일 밝혔다.

이번에 선보이는 페트병 3종 용기는 폐플라스틱을 수거·선별·세척·중합 과정을 통해 제품으로 재성형하는 기술이 적용된 기계적 재활용 페트(MR-PET)다. 재생 플라스틱 원료 100%를 사용해 만들어졌다. ‘펩시 제로슈거 라임’ 500㎖, ‘아이시스’ 500㎖, ‘새로’ 640㎖가 대상이다.

이들 제품은 다음 달부터 차례로 생산·판매되는데, 라벨에 재생 원료 100% 적용을 직관적으로 알리기 위해 ‘100% RECYCLED BOTTLE’(100% 재활용 병) 문구를 표기할 예정이다. 롯데칠성음료는 이번 제품 출시로 연간 약 4200t 플라스틱 사용량을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

롯데칠성음료는 지난해 10월 국내 최초로 재생원료 100%를 사용한 ‘칠성사이다’ 500㎖ 페트병을 출시하며 친환경 패키지 기술을 선보인 바 있다. 올해는 적용 범위를 확대해 음료에서 소주까지 재생 플라스틱을 100% 사용한 제품을 내놓는 것이다.

롯데칠성음료는 또 재생 플라스틱 원료 10%를 사용한 PET 수축 라벨을 국내 최초로 ‘트레비’ 300㎖, 500㎖ 제품에 적용해 이달 말 출시할 예정이다. 회사 측은 이를 통해 연간 약 16t 플라스틱 사용량을 추가로 절감할 것으로 예상한다.

롯데칠성음료 관계자는 “재생원료를 사용한 MR-PET 확대 적용은 친환경 패키지 전환을 가속화하고 지속할 수 있는 자원 순환을 위한 노력”이라며 “앞으로도 친환경 패키지 확대를 통해 자원 순환과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화할 것”이라고 말했다.