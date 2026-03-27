하이트진로, 올해도 쪽방촌 ‘온기창고’에 신선식품 지원

하이트진로가 쪽방촌 주민을 위한 후원을 올해도 이어간다.

하이트진로는 서울역·돈의동·창신동·남대문·영등포 등 서울 5대 쪽방촌 ‘온기창고’ 및 쪽방상담소에 신선식품과 나물을 지원하는 올해 첫 후원을 시작했다고 27일 밝혔다. 온기창고는 쪽방촌 주민이 배정받은 적립금 한도 내에서 필요한 물품을 선택해 가져갈 수 있는 쪽방촌 특화형 푸드마켓이다.

올해 첫 후원은 서울 영등포 쪽방촌 인근 온기창고 3호점에서 시작했다. 하이트진로는 알배기배추와 느타리버섯, 당근, 한라봉, 방울토마토 등으로 구성된 신선식품 꾸러미 500인분과 나물을 접하기 어려운 주민들을 위해 데친 냉동 나물 250인분을 추가 지원했다. 특히 전달식이 열린 지난 24일 주민들에게 나물 활용법을 소개하고 함께 비빔밥을 만들어 먹는 ‘비빔밥데이’를 운영했다.

하이트진로는 2013년 서울시와 ‘주거취약계층 보호 활동’ 공동협력 협약을 체결한 이후 13여 년간 다양한 지원을 이어오고 있다. 지난해부터는 온기창고를 활용해 제철 과일과 채소를 지원하는 ‘온기창고 비타민 프로젝트’를 운영하며 주민들의 영양 개선과 건강한 식생활 지원에 초점을 맞추고 있다.

하이트진로 장인섭 대표는 “온기창고 비타민 프로젝트는 단순한 물품 지원을 넘어 주민들의 건강한 일상을 돕기 위한 지속적인 노력”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께하며 지속 가능한 나눔을 이어가겠다”고 밝혔다.