한병도 “31일 공석 상임위원장 임명하겠다”… 법사위·행안위 등 4곳

한병도 더불어민주당 원내대표는 27일 “다음주 화요일(31일) 본회의에서 국회 법제사법위원장 등 공석이 된 4개 상임위원장을 임명하겠다”고 말했다. 한 원내대표는 31일 정부로부터 추가경정예산안이 국회에 제출되면 다음달 9일 본회의에서 곧바로 처리하겠다고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 경기 광주시의 한 플라스틱 포장용기 공장에서 기자들과 만나 “법안심사에 차질 없이 대비하고 만반의 준비를 하겠다”며 이같이 밝혔다.

현재 6·3 지방선거 출마로 위원장이 공석이 된 상임위원회는 법사위, 보건복지위원회, 기후에너지환경노동위원회, 행정안전위원회 등 4곳이다. 추미애 의원은 경기지사 출마를 위해 법사위원장직을, 박주민 의원은 서울시장 출마를 위해 보건복지위원장직을 사임했다. 신정훈 의원과 안호영 의원도 각각 전남광주특별시장·전북지사 출마를 위해 행안위원장과 기후환노위원장직을 내려놓는다.

새로 선출될 상임위원장의 임기는 한 원내대표 임기가 끝나고 신임 원내대표 선출과 하반기 원 구성이 이뤄지는 오는 5월까지 약 두 달이다. 한 원내대표는 “두 달짜리 임시 상임위원장이므로 기존에 상임위원장을 했거나 장관을 했는지 등의 기준은 신경 쓰지 않기로 했다”며 “현재 상임위에서 큰 변동 없이 범위 내에서 할 것”이라고 했다.

한 원내대표는 오는 30일 여야 원내대표 회동을 거쳐 신임 상임위원장 인선을 발표하고, 31일 본회의에서 상임위원장 사임 및 임명안을 처리할 계획이다. 앞서 한 원내대표는 다음달부터 매주 목요일 본회의를 열어 ‘비상 입법체제’에 돌입하겠다고 밝힌 바 있다.

이날 한 원내대표는 경기 광주시의 한 공장에서 중동 사태로 원료 수급에 어려움을 겪는 플라스틱 포장용기 업계와 간담회를 했다. 그는 “현장에 와서 처음 느낀 건 절박함”이라며 “추경을 즉시 시급하게 해야 한다”고 말했다.

한 원내대표는 31일 정부로부터 추가경정예산안이 국회에 제출되면 다음달 2일 시정연설을 거쳐 9일 본회의에서 곧바로 처리하겠다는 입장이다. 그는 “야당에서는 9일 대정부질문을 하고 그 다음주에 추경을 하자고 하지만 (여당은) 받아들일 수 없다”며 “9일에 추경 먼저 처리를 해서 시급한 위기 상황에 즉각 대응해야 한다”고 말했다.