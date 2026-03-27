‘채 상병’ 묘역 찾은 이 대통령…“많은 게 제자리 찾아 다행”

이재명 대통령은 27일 국립대전현충원에 안장된 고 채수근 해병대 상병의 묘역 앞에서 “많은 게 제자리를 찾아서 다행”이라고 말했다.

이 대통령과 배우자 김혜경 여사는 이날 서해수호의 날 기념식 참석에 앞서 대전현충원을 찾아 제2연평해전과 연평도 포격, 천안함 피격 사건 전사자 등의 묘역을 참배하면서 채 상병 묘역에도 들렀다.

이 대통령은 채 상병 묘역을 안내한 주일석 해병대 사령관에게 “해병대 자체가 제자리를 찾아야 한다”면서 “사령관이 잘해야 한다”고 격려했다. 주 사령관은 “채 상병을 해병대에서 잊지 않겠다”고 말했다.

이 대통령은 주 사령관에게 “요즘은 해병대 지원자가 어떻냐”고 물었고, 주 사령관은 “복무 처우 개선으로 (지원자 수가) 많이 올라가고 있다”고 답했다.

이 대통령은 대전현충원 묘역을 둘러보던 중 2010년 천안함 피격 당시 전사한 고 이상희 하사의 부친으로부터 국립묘지법 개정안에 관심을 가져달라는 요청도 받았다. 국립묘지법 개정안은 전사자가 미혼인 경우 부모를 합장할 수 있도록 하는 내용이 골자로, 현행법에서는 배우자만 합장이 허용된다.

이 대통령은 현충원 관계자에게 관련 사항을 물어본 뒤 “알아보겠다”고 말했다.