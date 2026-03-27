김민석, 1년 전 ‘안성 교량 붕괴’ 사고 현장 찾아…“전국적 안전 점검 첫 사례”

김민석 국무총리는 27일 세종안성 고속도로 건설 현장을 방문해 “중동 전쟁과 지방선거 등 주민 안전과 관련한 부분이 자칫하면 소홀해질 수 있는 상황”이라며 “중앙정부 차원에서 전국적으로 좀 꼼꼼하게 점검을 해봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 든다”고 말했다.

김 총리는 이날 충남 천안시 세종안성 고속도로 천안~안성 9공구 청룡천교 건설 현장을 찾아 “전국적인 안전 점검을 하는 첫 사례”라며 이같이 밝혔다.

해당 건설 현장에서는 지난해 2월 거더(다리 상판 밑에 놓는 보의 일종)가 붕괴해 노동자 4명이 숨지고 6명이 다치는 사고가 발생했다. 현재 파손 구조물 철거는 마무리 단계이며, 정밀 안전진단과 보수·재시공을 거쳐 공사가 재개될 예정이다.

김 총리는 “지방선거를 앞두고 지방정부 단체장 등이 출마하면서 주민 안전 관련 부분이 자칫 소홀해질 수 있는 상황”이라며 “전면적으로 정책이나 안전을 중앙정부 차원에서 점검하겠다”고 밝혔다.

김 총리는 “오늘 와서 (사고 현장을) 보니까 정말 보통 일이 아니구나 생각이 든다. 사고가 난 뒤 사후 관리가 되고 있는지도 좀 체크해 볼 필요가 있다는 생각이 들었다”며 “이곳처럼 행정구역 경계선에서 발생한 사고의 경우 놓치는 대목이 없는지 그런 것들도 점검을 해봐야겠다”고 말했다.

그는 그러면서 “1년 전이지만 유감을 표하며 다시 한번 위로의 말씀을 드린다”면서 “나머지 (사후 관리도) 안전하게 다 정리하고 공사를 신속히 이어가야 할 것”이라고 했다.