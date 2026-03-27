‘종량제 봉투 품귀’ 불안 번지자···전북도 “재고 150일분, 사재기 자제”

중동 정세 불안으로 폴리에틸렌(PE) 등 원자재 수급 우려가 커지자 전북도가 쓰레기 종량제 봉투 ‘품귀’ 차단에 나섰다. 도는 비축 물량이 충분한 만큼 근거 없는 불안 심리에 따른 사재기 자제를 당부했다.

전북도는 지난 26일 시·군 담당 과장 긴급회의를 열고 ‘종량제 봉투 수급 안정 종합대책’을 마련했다고 27일 밝혔다. 일부 지역 판매점에서 나타난 일시적 품귀와 사재기 조짐에 선제 대응하려는 조치다.

도 점검 결과 전북지역 종량제 봉투 재고는 총 829만장으로 집계됐다. 약 150일간 사용할 수 있는 물량으로 전반적인 수급은 안정적인 수준이다.

수요가 몰린 전주시와 군산시는 단기 공급 불균형 해소를 위해 긴급 생산에 들어갔다. 전주시는 300만장, 군산시는 103만장을 제작 중이다. 공급이 완료되면 각각 70일, 82일 이상의 재고를 확보하게 된다. 도는 시·군 간 원료 비축 물량을 조정해 생산을 지원할 계획이다.

원자재 수급에도 구조적 문제는 없는 것으로 파악됐다. 기후에너지부에 따르면 국내 재생원료는 2만5700t이 확보돼 있으며 종량제 봉투 18억3000만장을 생산할 수 있는 규모다.

도는 시장 혼란을 막기 위해 시·군별 1인당 구매량을 1~2장으로 제한하고 판매소의 봉투 은닉이나 사재기 행위에 대한 점검과 단속을 강화한다.

장기 공급 차질에 대비한 비상 대응책도 마련했다. 필요할 경우 투명 봉투를 활용한 무상 수거 방식이나 폐기물 스티커 부착 방식 도입을 검토하고 있다.

전북도 관계자는 “종량제 봉투 가격은 지자체 조례로 정해져 있어 원자재 가격이 오르더라도 인상되지 않는다”며 “사재기를 해도 실질적인 이익이 없는 만큼 필요한 만큼만 구매해 달라”고 말했다.