전남광주특별시장 민주당 경선, 강기정·신정훈 ‘단일화’

본경선 앞두고 전격 합의…여론조사로 결정

전남광주통합특별시장 후보 선출을 위한 더불어민주당 경선이 진행 중인 가운데 강기정 광주시장과 신정훈 의원이 단일화하기로 합의했다. 민주당 경선에서는 5명의 후보가 경쟁하고 있다.

강기정·신정훈 후보는 27일 오후 전남 목포시 수산물유통센터에서 열린 민주당 정책배심원 토론회 직후 김대중노벨평화상기념관에서 회동을 갖고 본경선 전 단일화를 진행하기로 최종 합의했다.

민주당은 광주광역시와 전라남도가 통합해 7월1일 출범하는 전남광주특별시 초대 시장 후보를 선출하는 경선을 진행하고 있다.

신정훈·강기정 후보와, 김영록 전남도지사, 민형배 의원, 주철현 의원 등 5명이 예비경선을 통과했다. 본경선은 다음 달 3일∼4일 치러진다. 과반 득표자가 나오지 않으면 상위 2인을 대상으로 4월 12일~14일 결선 투표가 진행된다.

강기정, 신정훈 후보는 오는 28일~29일 2개 여론조사기관에서 각각 1600명씩(광주 800·전남 800) 총 3200명을 대상으로 단일 후보 적합성 조사를 실시한 뒤 단일후보를 확정해 발표할 예정이다.

강 후보는 “신정훈 후보와 최종 경선 과정에서 단일화를 하기로 합의했다”며 “김대중 정신을 이어 통합특별시의 통합정신을 살리는 의미를 부여하기 위해 이 자리에서 뜻을 모았다”고 밝혔다.

신 후보도 “이번 통합은 지역의 어려움을 극복하기 위한 생존 전략”이라며 “앞으로 4년은 절박한 과제가 주어진 시간인 만큼 각자의 장점과 가치를 살려 반드시 성과를 내겠다”고 강조했다.

두 후보가 단일화에 합의하면서 민주당 경선에 미칠 영향도 주목된다. 그동안 각종 여론조사에서는 민형배 의원과 김영록 지사가 양강 구도를 형성해 왔다.

광주 기반의 강 후보와 전남 중부권 기반의 신 후보가 딘알화 하면 양강 구도가 흔들릴 수 있다는 분석이 나온다.