보훈부, ‘안중근 방귀 영상’ 논란에 “틱톡, 게시물 및 계정 삭제”

보훈부, 틱톡코리아에 영상 삭제 요청 독립유공자 모욕 방지 법 개정도 추진

SNS에 안중근 의사를 조롱하는 내용의 영상이 게시돼 논란이 되자 정부가 영상 및 계정을 삭제 조치했다.

국가보훈부는 27일 오후 안중근 방귀 열차 영상 논란과 관련해 “틱톡코리아에 해당 영상 게시물의 삭제를 요청했다”라며 “이에 틱톡코리아는 게시물 및 계정 삭제 조치를 완료했다”라고 밝혔다.

서경덕 성신여대 교수는 이날 오전 자신의 SNS에 “틱톡을 확인해보니 인공지능(AI)으로 제작된 ‘안중근 방귀’ 영상이 5개나 올라와 있고, 누적 조회수는 약 13만회를 기록했다”라며 “안중근 순국일(3월26일)을 맞아 누리꾼들이 제보해 줘서 알게 됐다”고 썼다. 서 교수는 “영상의 주요 내용은 열차와 풍선 등에 안중근 의사의 사진을 합성해 방귀로 희화화한 것”이라고 했다.

앞서 지난 2월 말에는 3·1절을 앞두고 유관순 열사를 조롱하는 방귀 영상이 게시돼 논란이 되기도 했다.

보훈부는 “향후 이와 같은 상황이 재발하지 않도록 국회 등과 협의해 관련 법 개정을 추진하고 있다”고 했다. 보훈부는 독립유공자를 모욕하는 행위를 방지하기 위해 독립유공자 예우에 관한 법률 개정안을 준비하고 있다.