[속보]필리핀 교도소 복역 중 국내에 마약 유통한 박왕열 구속

의정부지법 “증거인멸·도주 우려” 임시 인도 후 조사서 투약 인정 경찰, 추가 범행 수사 확대

필리핀 현지 교도소에서 복역 중이면서도 국내 마약 유통을 지휘한 혐의를 받는 박왕열이 구속됐다.

경기 의정부지법은 27일 마약류관리법 위반 혐의를 받는 박왕열에 대해 “증거인멸과 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

박왕열은 이날 오전 영장실질심사를 받기 위해 법원에 출석했고 “필리핀 교도소에서 필로폰을 투약했나” “마약 공급처는 어디인가” “밀반입을 직접 지시했나” 등 취재진 질문에 답하지 않은 채 법정으로 들어갔다.

경찰은 박왕열의 신병을 확보함에 따라 구속 기간 동안 마약류관리법 위반 혐의와 추가 범행 여부에 대한 수사를 본격화할 방침이다.

그는 필리핀에서 한국인 3명을 살해한 혐의로 현지 교도소에 수감 중이었으나, 국내에 대량의 마약을 유통한 혐의로 지난 25일 임시 인도돼 경기북부경찰청의 수사를 받아왔다.

현재까지 확인된 공범은 판매책 29명과 공급책 10명, 밀반입책 2명, 자금관리책 1명 등 총 42명이다. 단순 매수자 194명을 포함하면 전체 검거 인원은 236명에 달하며 이 가운데 42명은 구속된 상태다.

이들은 소화전이나 우편함 등에 마약을 숨긴 뒤 구매자에게 위치를 알려주는 이른바 ‘던지기’ 수법으로 유통한 것으로 조사됐다.

기존에 파악된 마약 규모는 필로폰 약 4.9㎏, 엑스터시 4500여 정, 케타민 2㎏, LSD 19정, 대마 3.99g 등으로, 시가는 약 30억원 상당으로 추산된다.

이 같은 규모는 박왕열이 송환된 이후 하루가량 진행된 조사에서 확인된 것으로, 경찰은 추가 범죄가 더 있을 가능성을 열어두고 수사를 확대하고 있다.

한편 박왕열은 국내 인도 과정에서 실시한 마약 간이시약 검사에서 필로폰 양성 반응이 나왔으며 경찰 조사에서 투약 혐의를 인정한 것으로 전해졌다. 통상 간이시약 검사는 약 5일 이내 투약 여부를 확인할 수 있어 필리핀 교도소 내 투약 가능성도 제기된다.