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필리핀 교도소서도 마약 유통 지휘···‘마약왕’ 박왕열 신상 공개

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본문 요약

필리핀 현지 교도소에서 복역 중에도 마약 유통을 지휘한 혐의로 국내에 임시 인도된 박왕열의 신상정보가 27일 공개됐다.

또 과거 필리핀 현지 매체와 국내 언론에서도 이미 실명과 얼굴이 공개된 사례가 있어 이번 신상 공개를 두고 실효성 논란도 제기됐다.

박왕열은 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 현지 교도소에서 복역하면서도 국내에 다량의 마약을 유통한 혐의로 지난 25일 임시 인도돼 현재 경기북부경찰청의 수사를 받고 있다.

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필리핀 교도소서도 마약 유통 지휘···‘마약왕’ 박왕열 신상 공개

입력 2026.03.27 18:45

수정 2026.03.27 18:50

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  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

심의위 거쳐 이름·나이·사진 공개

경찰 “피의자 이의 없어”

박왕열 신상정보. 경기북부경찰청 누리집 갈무리

박왕열 신상정보. 경기북부경찰청 누리집 갈무리

필리핀 현지 교도소에서 복역 중에도 마약 유통을 지휘한 혐의로 국내에 임시 인도된 박왕열(47)의 신상정보가 27일 공개됐다.

경기북부경찰청은 이날 오후 신상정보공개 심의위원회를 열고 이번 사건으로 구속된 피의자 박왕열의 이름과 나이, 머그샷을 공개하기로 결정했다.

위원회는 “오후 4시에 개최된 신상정보공개위원회에서 공개를 결정했으며 피의자가 이에 이의를 제기하지 않았다”고 밝혔다.

경찰은 이날 박왕열에 대한 구속영장 발부 사실이 확인된 직후 경기북부경찰청 홈페이지를 통해 신상정보를 게시했다. 공개 기간은 다음달 27일까지다.

그동안 수사당국은 보도자료와 브리핑에서 박왕열의 이름을 ‘마약왕 전세계’ ‘박OO’ 등으로 비실명 처리해왔다. 그러나 국내 송환 과정이 언론을 통해 생중계되면서 얼굴이 그대로 노출된 바 있다.

또 과거 필리핀 현지 매체와 국내 언론에서도 이미 실명과 얼굴이 공개된 사례가 있어 이번 신상 공개를 두고 실효성 논란도 제기됐다.

박왕열은 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 현지 교도소에서 복역하면서도 국내에 다량의 마약을 유통한 혐의로 지난 25일 임시 인도돼 현재 경기북부경찰청의 수사를 받고 있다.

영문번역(English Translation)
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