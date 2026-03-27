BTS ‘아리랑’으로 자체 커리어 하이 갱신… 초동 약 417만 장 팔렸다

그룹 방탄소년단(BTS)의 5집 <아리랑>(ARIRANG)이 발매 첫 주 약 417만장이 팔린 것으로 집계되며 또 한 번 자체 기록을 경신했다.

27일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 지난 20일 발매된 방탄소년단 신보 <아리랑>은 발매 후 일주일간 416만 9464장 판매됐다. 이는 2020년 2월 선보인 정규 4집 <맵 오브 더 솔 : 7>의 초동 337만 장을 뛰어넘는 수치다.

신보는 공개 약 10분 만에 밀리언 셀러를 달성한 데 이어 발매 첫날에만 398만 장 판매됐는데, 하루 만에 2026년 발매 음반 중 최다 판매량을 세웠다. 소속사 빅히트뮤직은 “방탄소년단을 기다린 전 세계 음악 팬들의 기대가 폭발적인 수치로 입증된 셈”이라고 말했다.

<아리랑>은 애플뮤직 글로벌 앨범 차트에서 27일 기준 누적 115개국(지역) 1위를 기록했다. 신보는 발매 첫날(20일) 기준, 방탄소년단의 역대 앨범 중 최다 재생 수를 기록했다. 타이틀곡 ‘스윔’은 글로벌 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 ‘데일리 톱 송 글로벌’에서 6일 연속(3월 20~25일) 1위를 지켰다.

5집은 일본 오리콘 차트에서도 ‘주간 합산 앨범 랭킹’, ‘주간 앨범 랭킹’, ‘주간 디지털 앨범 랭킹’ 1위에 올랐다. 해외 가수 가운데 최다 주간 판매량도 기록했다.

방탄소년단은 지난 21일 서울 광화문 광장에서 열린 컴백 공연을 마친 뒤 미국으로 출국했다. 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 스포티파이 공연을 진행했고, 25일 NBC방송 <지미 팰런 쇼>에 출연했다.