창간 80주년 경향신문

BTS ‘아리랑’으로 자체 커리어 하이 갱신… 초동 약 417만 장 팔렸다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

그룹 방탄소년단의 5집 <아리랑>이 발매 첫 주 약 417만장이 팔린 것으로 집계되며 또 한 번 자체 기록을 경신했다.

<아리랑>은 애플뮤직 글로벌 앨범 차트에서 27일 기준 누적 115개국 1위를 기록했다.

신보는 발매 첫날 기준, 방탄소년단의 역대 앨범 중 최다 재생 수를 기록했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

BTS ‘아리랑’으로 자체 커리어 하이 갱신… 초동 약 417만 장 팔렸다

입력 2026.03.27 19:33

  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연?‘BTS?컴백 라이브: 아리랑’이 펼쳐졌다. 사진공동취재단

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연?‘BTS?컴백 라이브: 아리랑’이 펼쳐졌다. 사진공동취재단

그룹 방탄소년단(BTS)의 5집 <아리랑>(ARIRANG)이 발매 첫 주 약 417만장이 팔린 것으로 집계되며 또 한 번 자체 기록을 경신했다.

27일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 지난 20일 발매된 방탄소년단 신보 <아리랑>은 발매 후 일주일간 416만 9464장 판매됐다. 이는 2020년 2월 선보인 정규 4집 <맵 오브 더 솔 : 7>의 초동 337만 장을 뛰어넘는 수치다.

신보는 공개 약 10분 만에 밀리언 셀러를 달성한 데 이어 발매 첫날에만 398만 장 판매됐는데, 하루 만에 2026년 발매 음반 중 최다 판매량을 세웠다. 소속사 빅히트뮤직은 “방탄소년단을 기다린 전 세계 음악 팬들의 기대가 폭발적인 수치로 입증된 셈”이라고 말했다.

<아리랑>은 애플뮤직 글로벌 앨범 차트에서 27일 기준 누적 115개국(지역) 1위를 기록했다. 신보는 발매 첫날(20일) 기준, 방탄소년단의 역대 앨범 중 최다 재생 수를 기록했다. 타이틀곡 ‘스윔’은 글로벌 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 ‘데일리 톱 송 글로벌’에서 6일 연속(3월 20~25일) 1위를 지켰다.

5집은 일본 오리콘 차트에서도 ‘주간 합산 앨범 랭킹’, ‘주간 앨범 랭킹’, ‘주간 디지털 앨범 랭킹’ 1위에 올랐다. 해외 가수 가운데 최다 주간 판매량도 기록했다.

방탄소년단은 지난 21일 서울 광화문 광장에서 열린 컴백 공연을 마친 뒤 미국으로 출국했다. 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 스포티파이 공연을 진행했고, 25일 NBC방송 <지미 팰런 쇼>에 출연했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글