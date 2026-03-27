‘마약 누명’ 배우 이상보 숨진 채 발견

배우 이상보가 세상을 떠났다. 향년 45세.

27일 경기 평택경찰서에 따르면 이상보는 전날 평택시 내 자택에서 숨진 채 발견됐다. 가족의 신고를 받고 출동한 경찰이 현재 정확한 사망 원인을 조사하고 있다.

1981년생인 이상보는 2006년 KBS2 드라마 <투명인간 최장수>로 데뷔해 <며느리 전성시대>, <못된 사랑>, <미스 몬테크리스토>, <우아한 제국> 등에 출연했다. 일본 영화 <키사라즈 캐츠아이 월드시리즈>를 비롯해 <은밀하게 위대하게> <메피스토> 등에 출연했다.

이상보는 2022년 9월 약에 취해 보이는 남성이 거리를 뛰어다닌다는 제보를 받고 출동한 경찰에 의해 긴급 체포됐다. 마약 투약 의혹으로 경찰 조사를 받기도 했으나, 우울증 약 복용 과정에서 비롯된 오해로 확인됐다. 국과수 정밀 감정 결과 등에서 혐의가 입증되지 않았고, 사건은 무혐의로 종결됐다.

이상보는 마약 투약 의혹을 벗은 후 방송에서 “아니라고 저는 수백 번 수천 번을 울부짖으면서 말했다. 한순간에 제 인생을 살지 못하게끔 만들어버렸다”며 억울함을 호소하기도 했다. 빈소는 경기 평택 중앙장례식장 3호실에 마련됐다. 발인은 오는 29일 오전 10시30분이며, 장지는 평택시립추모관이다．