이 대통령 “조성현 대령, 특진 사양해 장군 진급 못 시켜···참군인, 기억해 주길”

이재명 대통령이 27일 12·3 내란 당시 수도방위사령부 제1경비단장으로 근무한 조성현 대령에 대해 "조기 특진을 검토했으나 본인이 진급 시기 전에 특진하는 것을 사양해 장군 진급을 시키지 못했다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 조 대령을 언급하며 "국민의 군인으로서 당연히 해야 할 일을 한 것에 대해 특진을 수용하지 않겠다는 의사였던 것으로 안다"면서 "조 대령의 국민과 국가에 대한 충정을 존중해 진급시키지 못했으므로 국민 여러분의 이해를 바란다"고 했다.

이 대통령은 "진정한 참군인 조 대령을 응원하고 기억해 주기를 바란다"고 했다.