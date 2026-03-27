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이란 “미·이스라엘 동맹국 입출항 선박도 호르무즈 통행 불가”

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본문 요약

이란 이슬람혁명수비대가 27일 미국·이스라엘의 동맹국 항구를 입·출항하는 모든 선박은 호르무즈 해협을 통과할 수 없다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 이란이 신의의 표시로 유조선 10척을 통과시켰다며 "합의가 성사되면 호르무즈 해협은 완전히 개방될 것"이라고 말했다.

미국·이스라엘과 이란 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하고 있는 이란이 호르무즈 해협에 '통행료 징수소'를 설치하고 선박들로부터 통행료를 받고 있다는 보도가 나왔다.

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이란 “미·이스라엘 동맹국 입출항 선박도 호르무즈 통행 불가”

입력 2026.03.27 19:51

  • 이영경 기자

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지난해 6월 호르무즈 해협 해상에서 세인트키츠네비스 국적 컨테이너선 ‘마르사 빅토리’호 주변으로 보트가 접근하고 있다. AFP연합뉴스

지난해 6월 호르무즈 해협 해상에서 세인트키츠네비스 국적 컨테이너선 ‘마르사 빅토리’호 주변으로 보트가 접근하고 있다. AFP연합뉴스

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 27일(현지시간) 미국·이스라엘의 동맹국 항구를 입·출항하는 모든 선박은 호르무즈 해협을 통과할 수 없다고 밝혔다.

혁명수비대는 이날 성명을 내고 “오늘 아침 부패한 미국 대통령이 ‘호르무즈 해협이 열렸다’고 거짓말했다”며 “그 이후 각각 다른 선적의 컨테이너선 3척이 (이란의) 허가를 받고 지정된 해로를 향해 운항했으나 혁명수비대 해군의 경고에 회항했다”고 밝혔다.

혁명수비대는 걸프해역(페르시아만)에서 호르무즈 해협을 향해 동쪽으로 접근하다가 돌아가는 배 3척의 항로를 표시한 이미지를 함께 게시했다.

이들 3척 중 아크틱오션호와 인디언오션호는 홍콩 선적으로 중국 코스코가 용선하는 컨테이너선이며, 최근 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아 항구에서 기항했다. 나머지 1척은 마셜제도 선적의 벌크선 로터스라이징호로, 중국 자본 회사가 용선사로 알려졌다.

이들 3척은 선박자동식별장치(AIS)에 ‘중국 선주와 선원’이라는 신호를 띄웠지만 호르무즈 해협 통항이 거부됐다.

혁명수비대는 “호르무즈 해협은 닫혀있고 이를 지나려고 하면 가혹한 대응을 마주하게 될 것”이라고 경고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 이란이 신의의 표시로 유조선 10척을 통과시켰다며 “합의가 성사되면 호르무즈 해협은 완전히 개방될 것”이라고 말했다.

‘호르무즈 톨게이트’ 진짜였다···이란, ‘30억원’ 받고 혁명수비대 호위 속 통과

미국·이스라엘과 이란 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하고 있는 이란이 호르무즈 해협에 ‘통행료 징수소’를 설치하고 선박들로부터 통행료를 받고 있다는 보도가 나왔다. 이란이 호르무즈 해협의 ‘수문장’을 자처하며 해협의 통제권을 강화하려는 움직임으로 풀이된다. AP통신과 가디언 등은 26일(현지시간) 이란이 호르무즈 해협을 통행하고자 하는 선...

https://www.khan.co.kr/article/202603271731001

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