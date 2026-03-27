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“미·이란, 직접 회담 준비 완료···파키스탄서 곧 대면협상”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 발전소 공격을 열흘간 연기한 가운데, 미국과 이란이 곧 대면 협상을 벌일 것으로 보인다.

요한 바데풀 독일 외무장관은 미국과 이란이 물밑 간접 협상을 거쳐 조만간 파키스탄에서 대면 협상에 나설 전망이라고 27일 밝혔다.

바데풀 장관은 이날 독일 라디오 도이칠란트풍크 인터뷰에서 미국과 이란의 협상에 대해 "파악한 정보에 따르면 그동안 간접적인 접촉이 있었으며, 직접 만나기 위한 준비가 완료됐다"며 "곧 파키스탄에서 회담이 열릴 것으로 보인다"고 말했다.

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“미·이란, 직접 회담 준비 완료···파키스탄서 곧 대면협상”

입력 2026.03.27 20:39

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 발전소 공격을 열흘간 연기한 가운데, 미국과 이란이 곧 대면 협상을 벌일 것으로 보인다.

요한 바데풀 독일 외무장관은 미국과 이란이 물밑 간접 협상을 거쳐 조만간 파키스탄에서 대면 협상에 나설 전망이라고 27일(현지시간) 밝혔다.

바데풀 장관은 이날 독일 라디오 도이칠란트풍크 인터뷰에서 미국과 이란의 협상에 대해 “파악한 정보에 따르면 그동안 (미국과 이란 사이에) 간접적인 접촉이 있었으며, 직접 만나기 위한 준비가 완료됐다”며 “곧 파키스탄에서 회담이 열릴 것으로 보인다”고 말했다.

바데풀 장관은 “(양측의) 초기 입장들은 이미 제3자를 통해 서면으로 교환한 것으로 보인다”면서도 누가 간접 대화를 주선했는지는 정확히 알지 못한다고 덧붙였다. 양측의 간접 접촉과 관련해 “희망과 신뢰의 첫 신호”라고 평가했다.

전날 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관은 자국 중재로 미국과 이란이 간접 대화를 하고 있다고 밝힌 바 있다. 그는 엑스에 “파키스탄을 통해 전달되는 메시지로 미국과 이란이 간접 대화를 진행 중”이라고 전했다.

다르 부총리는 “미국은 15개 항목(종전 제안서)을 제시했고 이란 측이 이를 검토하고 있다”며 “튀르키예와 이집트 등 (이슬람) 형제국들도 이 계획에 지지를 보내고 있다”고 덧붙였다.

이란 측은 공식적으로 미국과의 협상을 부인하고 있다. 그러나 이란은 중재국을 통한 의견 교환을 시인하면서도, 이를 협상으로 볼 수 없다는 입장이다. 이란은 미국이 제시한 15개 종전안을 거부하고 전쟁 피해 배상, 재발 방지 약속, 호르무즈 해협에서 이란의 주권 인정 등을 담은 요구안을 역제안했다.

“지옥 불러오겠다”더니 미 증시 ‘지옥불 하락’에 놀랐나···트럼프 ‘열흘 연기’ 배경은

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 발전소 폭격을 또다시 열흘간 유예했다. 이란이 종전 협상에 응하지 않을 경우 “지옥을 불러오겠다”고 위협하던 트럼프 대통령은 미 증시가 최악의 하락세를 기록하고 국제 유가가 급등하자 이 같은 입장을 밝혔다. 트럼프 대통령은 26일(현지시간) 트루스소셜에 이란 발전소 공격을 미 동부시간 기준 4월6일 오후 8시로 열흘간...

https://www.khan.co.kr/article/202603271635001

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