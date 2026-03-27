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한달 반 만에 끝난 제주항공 여객기 참사 잔해 분류

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본문 요약

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사와 관련한 잔해 분류 작업이 약 한 달 반 만에 마무리됐다.

27일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 무안국제공항 공항소방대 뒤편에 보관돼 있던 잔해에 대한 분류 작업이 이날 완료됐다.

해당 잔해는 사고 직후 수습된 뒤 약 1년간 노상에 보관돼 있었으며 유가족 요구에 따라 지난달 12일부터 이물질 제거와 분류, 건조 작업이 진행됐다.

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한달 반 만에 끝난 제주항공 여객기 참사 잔해 분류

입력 2026.03.27 20:41

  • 강정의 기자

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현장서 유해 추가 발견···전면 재수색 착수 검토

12·29 제주항공 참사 여객기 잔해 조사 모습. 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회 제공

12·29 제주항공 참사 여객기 잔해 조사 모습. 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회 제공

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사와 관련한 잔해 분류 작업이 약 한 달 반 만에 마무리됐다. 정부는 분류된 잔해를 토대로 정밀 조사에 착수하는 한편, 사고 현장에 대한 전면 재수색도 검토하고 있다.

27일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 무안국제공항 공항소방대 뒤편에 보관돼 있던 잔해에 대한 분류 작업이 이날 완료됐다.

해당 잔해는 사고 직후 수습된 뒤 약 1년간 노상에 보관돼 있었으며 유가족 요구에 따라 지난달 12일부터 이물질 제거와 분류, 건조 작업이 진행됐다.

이 과정에서 유해로 추정되는 물체 80점이 발견됐고 이 가운데 38점은 희생자 유해로 확인됐다. 이와 함께 유류품 757묶음과 휴대전화 5점도 수습됐다.

분류 작업이 마무리됨에 따라 국토교통부와 항공·철도사고조사위원회는 남은 유해에 대한 감식과 기체 잔해에 대한 정밀 분석을 이어갈 방침이다.

한편 유가족들은 추가 유해 발견을 근거로 초기 현장 수습 과정의 부실 가능성을 제기하고 있다. 이에 따라 조사당국에 사고 현장 전면 재수색을 요구했으며 당국은 이르면 다음달 초 재수색에 착수해 장마 이전 마무리하는 방안을 검토 중이다.

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