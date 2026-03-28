거제의 봄, 다시 길을 나서다

봄이 말한다. 이제 다시 길을 나설 시간이라고. 남쪽 바다는 성미가 급해 소리 없이 봄을 실어 나른다. 얼핏 봐서는 계절의 변화가 실감 나지 않지만, 자세히 들여다보면 비로소 보인다. 산과 바다를 함께 품은 거제가 그렇다. 푸른 바다와 정겨운 어촌, 새싹 돋는 오솔길을 따라 걷다 보면 풍경은 천천히 옷을 갈아입는다. 이 찬란한 순간을 만나는 데 필요한 준비물은 거창하지 않다. 가벼운 운동화 한 켤레에 발걸음을 조금 늦출 여유면 충분하다.



파도 위 섬사람들의 기록 ‘거제조선해양문화관’



이름부터 낭만적이다. ‘아름다운 포구를 세상에 널리 알린다’라는 뜻의 지세포항(知世浦港) 이야기다. 잔잔한 물결이 감도는 거제 남동쪽 항구에 거제조선해양문화관이 자리한다. 전시관은 두 개의 축으로 나뉜다. 2003년 문을 연 거제 1호 공립 박물관 ‘어촌민속전시관’이 출발지다. 석기시대 패총부터 근현대의 어구까지. 거제의 기나긴 연대기를 담아낸 전시 공간이다. 거친 파도를 삶의 터전으로 삼아온 섬사람들은 어떤 기록을 남겨두었을까.



남해안의 해양 생태계와 어업의 변천사, 해녀의 물질 장비, 어촌의 소박한 풍경까지 한눈에 살펴볼 수 있다. 특히 칠진농악과 석전놀이 같은 민속놀이는 물론, ‘굴까로 가세’와 ‘뱃노래’에 담긴 어민의 애환이 생생하게 전해진다. 통나무 속을 파내어 만든 전통 선박 ‘통구민’ 또한 놓칠 수 없는 볼거리다.



어촌의 과거를 지나왔다면 이제 거제의 상징인 조선업을 만나보자. 어촌민속전시관 바로 옆에는 조선해양전시관이 있다. 입구에서부터 조선소의 상징인 골리앗 크레인이 보이고, 거대한 선박을 형상화한 외관은 방문객을 압도한다.



인류와 함께한 선박의 역사부터 조선소의 핵심 시설, 선박의 설계와 건조 그리고 감동적인 진수의 순간까지 전 과정을 마주할 수 있다. 복잡한 공정들이 눈앞의 모형을 통해 명쾌하게 이해된다. 만약 아이와 함께라면 어린이 조선소를 놓치지 말자. 배가 물에 뜨는 원리부터 실제 제작 과정까지 놀이하듯 온몸으로 익히다 보면, 아이들은 바다를 통해 더 넓은 세상을 배워 간다.



600년 성벽이 품은 어제와 오늘 ‘지세포성’



거제의 맨얼굴을 만나볼 차례다. 지세포항을 따라 걸으며 가슴속에 봄 풍경을 채운다. 춥지도 덥지도 않은, 기분 좋은 기온. 조용한 항구에는 갈매기 소리가 점처럼 박힌다. 잔잔한 수면 위로 아침 햇살이 쏟아진다. 바다 저편에는 어선들이 하나둘 돌아오며 어촌의 하루를 깨운다. 봄철 별미인 도다리가 갑판마다 가득하다. 길가 돌담 너머로는 붉은 동백꽃이 고개를 내민다. 그렇게 봄이 왔다.



지세포항 끝자락에는 선창마을이 있다. 비탈진 언덕을 따라 붉은 벽돌집들이 어깨를 맞대고 모여 사는 전형적인 어촌이다. 골목마다 켜켜이 쌓인 세월의 흔적이 묻어난다. 거친 바닷바람을 견뎌온 시멘트 계단과 낮은 슬레이트 지붕, 삐뚤빼뚤 이어지는 돌담은 투박하면서도 정겨운 온기를 머금고 있다. 마을에서 뜻밖의 이질적인 풍경이 시선을 압도한다. 민가의 담장이라고 하기에는 육중하고 웅장한 돌벽. 바로 600년 역사를 품은 지세포성이다.



지세포성의 역사는 조선 세종 23년(1441년)으로 거슬러 올라간다. 수군들이 방어를 위해 진성(鎭城)을 쌓았고, 훗날 성종 21년(1490년)에 이르러 성곽을 보강하며 진의 역할을 강화했다. 주변 해안을 방어하는 군사적 요충지인 동시에, 세금을 거두는 행정적 기능까지 수행하던 거점이었다. 임진왜란 당시 함락이라는 아픈 역사의 흔적도 고스란히 품고 있다.



지세포항은 삼한 시대부터 조선 시대까지 중국과 일본을 잇는 중요한 나루터였다. 항구 앞바다를 지키는 지심도가 자연 방파제 역할을 해준 덕분에, 바다를 건너던 배들은 이곳에서 거센 풍랑을 피했다. 자연적, 군사적 요건을 갖춘 지세포항에 성곽이 들어선 것은 어쩌면 당연한 일이었다. 지세포 일대에 고인돌(지석묘)이 다수 분포하는 점 역시 사람이 살기 좋은 터전이었음을 보여준다.



지세포항을 한눈에 담고 싶다면 석성 상단에 올라가 보자. 탁 트인 전망 너머로 남해의 푸른 기운을 머금은 해풍이 밀려온다. 옥녀봉과 북병산의 험준한 산세가 거제의 기개를 드러낸다. 발아래로 펼쳐진 비옥한 구릉에는 연분홍 복사꽃이 만발했다. 이곳은 마을 주민들이 정성으로 가꾼 ‘지세포성 꽃동산’이다. 라벤더와 금계국이 수놓을 이곳의 사계는 또 얼마나 아름다울까. 발길을 돌리기도 전에 다음 방문을 기약하게 된다.



도시의 소음을 지우고 자연과 만나는 ‘거제 망산’



지세포성 뒤편, 바다를 향해 뻗은 망산은 공곶이로 향하는 길목이기도 하다. 두 발로 직접 걸어볼 이유는 분명하다. 봄이니까. 산등성이를 따라 임도와 오솔길이 구불구불 이어진다. 경사가 완만해 숨 가쁠 일도 없다.



숲길로 들어서는 순간 도시의 소음은 사라지고, 자연과 독대하는 고요함이 자리를 채운다. 발밑에서는 새싹들이 조용히 생명을 밀어 올린다. 숲의 정적을 깨고 불쑥 시야에 들어오는 벚꽃. 서두를 필요는 없다. 발걸음을 멈추고 찰나의 여유를 만끽해 보자.



망산 탐방로 중반에 접어들면 정상으로 이어지는 샛길이 나타난다. 일정이 넉넉하다면 잠시 코스를 벗어나 보자. 정상까지는 20분이면 충분하다. 해발 303m 망산 꼭대기에는 15세기 무렵 조성된 것으로 추정되는 와현 봉수대가 고고하게 자리를 지킨다. 과거 왜구의 동향을 감시하고 유사시 구조라성에 위급함을 알렸다. 봉수대 위에 서면 시야는 거칠 것 없이 트인다. 망망대해가 가슴 안으로 쏟아져 들어온다. 홍도(통영)와 해금강, 외도와 내도가 바다 위에 흩뿌려진다. 시계가 맑은 날에는 멀리 일본 대마도까지 조망된다.



길은 다시 바다를 향해 몸을 낮춘다. 고도가 낮아질수록 시원한 갯바람이 밀려온다. 하늘이 보이지 않을 만큼 무성한 동백나무 군락은 마치 숲 터널을 지나는 듯하다. 반질반질 윤기 나는 동백잎 사이로 동박새의 지저귐이 청량하게 울려 퍼진다. 동백꽃은 하나둘 낙화하며 발밑을 수놓는다. 나무 위에서 한 번, 땅 위에서 또 한 번 피어난다는 동백. 봄이 시작되었음을 조용하면서도 강렬하게 대변한다.



수선화가 열어젖힌 거제의 봄 ‘공곶이’



망산을 크게 한 바퀴 돌아 체력이 소진될 즈음 마주하는 공곶이는 더욱 반갑게 다가온다. 바다를 향해 궁둥이처럼 삐죽하게 튀어나온 지형이라 하여 붙여진 이름, 공곶이. 눈앞에 펼쳐진 풍광만큼이나, 이곳의 사연은 깊다. 강명식, 지상악 부부가 반평생 넘는 세월 동안 척박하고 가파른 황무지를 손수 일구어 가꿔낸 땀의 결실이기 때문이다. 이제는 50여종의 나무와 꽃들이 어우러진 거대한 ‘바다 정원’이 되었다.



수선화를 심게 된 계기도 흥미롭다. 겨울 한파로 애써 가꾸던 감귤나무가 동사하는 아픔을 겪은 뒤, 부부는 종묘상에서 수선화 세 뿌리를 사다 심었다. 그 가냘픈 생명이 번지고 번져 지금의 광활한 수선화 정원을 이루었다. 노란 꽃물결은 이제 거제를 대표하는 명소이자 봄의 축제를 여는 상징이 되어 여행자를 맞이한다.



푸른 바다를 배경으로 흐드러지게 핀 수선화가 장관을 연출한다. 곳곳에 솟은 종려나무는 이국적인 정취를 더한다. 노란 꽃밭 사이로 난 길을 따라 내려가면 자연스럽게 몽돌해변과 맞닿는다. 자그락거리며 몽돌 구르는 소리가 귓가를 간지럽힌다. 바다 건너 손에 잡힐 듯 가까운 내도가 조망된다. 고깃배가 유유히 지나는 풍경은 한없이 여유롭다. 해변에 앉아 몽돌 하나를 집어 들고 나지막한 돌탑을 쌓아보자. 마음속에 품어온 소원 하나를 가만히 얹어두기에 이보다 좋은 곳은 없다.

